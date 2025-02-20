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Общество

С никогда не бывавшего в Тверской области ливанца взыскали там полтора миллиарда рублей

08:39 20.02.2025

Судья Торжокского межрайонного суда Тверской области постановил взыскать с ливанского бизнесмена Хусейна Эль-Бадауи и его супруги 1,6 миллиарда рублей. Несмотря на то, что ливанец никогда не бывал в Тверской области, суд установил, что он занял около миллиарда рублей наличными у пропавшего без вести местного жителя. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на адвоката Эль-Бадауи Сергея Грошева.

Он рассказал, что в прошлом году против его клиента с супругой был подан иск о взыскании одного миллиарда 610 миллионов 244 тысяч рублей. Истцом по данном иску выступила жительница Твери, уроженка Грозного Юлия Кулебякина. В качестве основания она представила две долговые расписки за 2015 и 2017 годы, согласно которым ливанский предприниматель занял у некоего Сергея Ершова — жителя города Кувшиново в 120 километрах от Твери с населением менее десяти тысяч человек — около миллиарда рублей наличными. Кулебякина утверждала, что выкупила у него расписки за три миллиона рублей, а еще 600 миллионов рублей требований объяснила набежавшими процентами.

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Сам Ершов ранее пропал без вести и на момент подачи иска был официально признан умершим. При жизни, по данным «Коммерсанта», он был судим за неуплату алиментов, не имел никакого имущества или активов и лишь однажды недолгое время числился номинальным директором фирмы в Санкт-Петербурге.

«Хоть Хусейн Эль-Бадауи не говорит по-русски, но он долго жил в России и знаком с ее историей и географией, а о городке Кувшинове и Ершове узнал, только получив иск», — утверждает Грошев, отмечая, что, по данным погранслужбы ФСБ, на момент написания расписок ливанец находился за пределами России. 

Адвокат сообщил, что его доверитель уже обратился к руководству Верховного суда, Следственного комитета, Генпрокуроры и ФСБ России. В результате местной полицией после проведения проверки было возбуждено уголовное дело о приготовлении к особо крупному мошенничеству (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).

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