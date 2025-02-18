Отсутствие вакцин от ветряной оспы объяснили потребностями военных

В Воронежской области полностью закончились вакцины от ветряной оспы, привиться нельзя ни в государственных медучреждениях, ни в частных клиниках, сообщили «Вести Воронеж» со ссылкой на местных медиков. Областной минздрав объяснил дефицит препаратов изданию «Подъем» необходимостью вакцинировать людей, призываемых на военную службу.

Телеграм-канал Mash написал, что в Воронежской области родители устраивают «ветряночные вечеринки», где здоровым детям специально дают общаться с переболевшими, чтобы выработать иммунитет.

В частных клиниках «Вестям Воронеж» рассказали, что вакцины сложно заказать у поставщика, но причину дефицита не назвали. В одной из клиник журналистам не смогли сказать, когда ожидают поставок препаратов, а в другой заявили, что ожидают вакцину в апреле.

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Стоимость вакцинирования от ветрянки из-за большого спроса поднялась в воронежских больницах до шести-девяти тысяч рублей, «но даже за такую сумму привиться не получится», сообщили «Вести Воронеж». Самым востребованным препаратом для вакцинации воронежские медики назвали бельгийский «Варилрикс».

Централизованных поставок вакцины нет, поскольку она не входит в национальный календарь профилактических прививок и в поликлиниках не делают инъекции от ветряной оспы, узнали у медиков «Вести Воронеж».

В областном министерстве здравоохранения изданию «Подъем» объяснили, что массовая вакцинация не является обязательной, поэтому «иммунологические лекарственные препараты для профилактики указанного заболевания по разнарядкам Минздрава России не поступают».

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За государственный счет в регионе вакцинацию проходят только «лицам, призываемым на военную службу» и, «в отдельных случаях», детям из так называемых групп риска. «В детские учреждения препарат не выдается, поскольку среди их прикрепленного населения нет лиц, призываемых на военную службу», — заявили представители ведомства.

По словам чиновников, в Воронежской области сейчас есть около 800 доз вакцин от ветряной оспы и еще 1200 доз закуплено со сроком поставки до 1 апреля.

Телеграм-канал Mash написал, что в Воронеже можно встретить объявления о возможности привести здорового ребенка в гости к больному, чтобы «заражаться за отдельную плату».

По данным телеграм-канала, врачи не рекомендуют специально вырабатывать иммунитет подобным образом. Mash приводит слова врача-инфекциониста Екатерины Куловой, которая говорит, что неизвестно, как на заболевание отреагирует здоровый ребенок, «а течение ветрянки может оказаться весьма тяжелым».