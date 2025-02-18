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Общество

Два футболиста одной команды умерли в один день

13:38 18.02.2025

В Свердловской области в один день умерли два футболиста любительского клуба «ПОЗ-Прогресс» из города Верхняя Пышма. Сообщение о прощании со спортсменами появилось в группе футбольного клуба в социальной сети «ВКонтакте». Что именно стало причиной их смертей — пока неизвестно. 

32-летний Ян Журавлев и 33-летний Даниил Хилобок умерли во сне после тренировки, пишет портал портал E1.ru, ссылаясь на знакомых футболистов. «Интерфакс» сообщает, что это произошло ночью 15 февраля. Мать Журавлева рассказала изданию, что ее сын не жаловался на здоровье. 

«Результатов вскрытия еще нет, сказали, произошла остановка сердца во сне. Накануне все было нормально, просто лег спать и не проснулся. Он постоянно был на тренировках. Жил футболом. Я не знаю, обследовали ли их. Может нагрузка сказалась, теперь уже ничего не изменишь», — отметила она. 

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Родственники Хилобока отказались общаться со СМИ, пишет «Российская газета». Руководство футбольной команды также не стало комментировать смерть игроков, но объявило сбор денег на помощь родственникам погибших спортсменов.

В пресс-службе следственного управления следственного комитете России по Свердловской области также воздержались от комментариев, передает ТАСС. 

В свою очередь, портал 66.ru пишет вечером 14 февраля Хилобок участвовал в игре чемпионата Екатеринбурга среди любительских команд в спортивном комплексе «Калининец». При этом Журавлев, как сообщается, пропустил игру, так как получил много желтых карточек.

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