Жители прифронтовой Курской области стали чаще замораживать сперму и яйцеклетки

Минздрав Курской области сообщил, что число процедур по криоконсервации спермы и заморозке яйцеклеток в местном перинатальном центре выросло почти вдвое год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ведомства по динамике спроса на заморозку яйцеклеток и спермы в 2024 году.

Сообщается, что в прошлом году в крупнейшей клинике региона медики провели 31 процедуру по криоконсервации спермы и семь заморозок яйцеклеток. Спрос на заморозку спермы вырос и в другом приграничном регионе России — Белгородской области. В местном филиале «Клиники Фомина» сообщили, что именно военнослужащие чаще всего обращаются к ним, чтобы заморозить сперму.

Заведующая Центра инновационных репродуктивных технологий им. Е. Г. Лебедевой Юлия Фетисова заявила, что резкий скачок спроса на подобную услугу среди мужчин случился после начала полномасштабной войны в Украине.

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В сети клиник «Скандинавия» подтвердили, что в 2022 году резко выросло число проведенных процедур по заморозке спермы — на 32%. Отмечается, что и в настоящее время спрос остается стабильным. В клинике также вырос спрос на процедуры по заморозке яйцеклеток. Медицинский директор «Севергрупп Медицина» (управляет сетью клиник «Скандинавия») Любовь Барабанова рассказала, что число подобных процедур по итогам 2024 года выросло в 2,5 раза.

По данным издания, такие процедуры помогают сохранить биоматериал в рамках программ отложенного родительства, перед операциями на яичниках и при онкологических заболеваниях.

Отмечается, что в среднем, процедура по заморозке яйцеклеток, обходится пациенткам частных клиник в 200 тысяч рублей. Мужчинам заморозка биоматериала обойдется намного дешевле: в Москве, в среднем, нужно будет заплатить около 20 тысяч рублей и еще 15 тысяч рублей в год за хранение.

