Российский реабилитационный центр пытал своих клиентов

Консультанты реабилитационного центра «Равновесие» в Воронеже систематически избивают клиентов в «воспитательных» целях и стараются удерживать их в стенах рехаба как можно дольше. Об этом «Холоду» рассказала психолог Татьяна Дремова, которая проработала в воронежском отделении «Равновесия» больше полугода.

Пациенты «Равновесия» лечатся от разного рода зависимостей: алкоголь, наркотики или азартные игры. Содержание в центре обходится в 40–50 тысяч рублей в месяц, за клиентов в основном платят их родственники. По словам Дремовой, всего в центре наблюдались около 40 резидентов от 15 до 75 лет, большинство из которых были мужчинами. Для всех этих людей выделили четыре небольшие комнаты с двухъярусными кроватями. На всех жильцов — всего по два туалета.

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Лечение в «Равновесии» основывается на известной программе 12 шагов, но, по словам Дремовой, руководство рехаба не заинтересовано в том, чтобы его клиенты действительно делали прогресс. Как говорит психолог, консультанты и персонал были обязаны как можно дольше удержать зависимого, чтобы тот продолжал оставаться в «Равновесии».

Дремова проводила индивидуальные консультации с некоторыми из клиентов центра. При личных беседах клиенты «Равновесия» стали жаловаться ей на условия содержания в центре. Больше всего им не нравилось питание — их кормили просрочкой.

Постепенно клиенты «Равновесия» начали рассказывать Дремовой еще больше о том, как с ними обращаются. Они говорили, что их отправили в клинику насильно. Многие истории были похожи: к человеку приезжали трое мужчин, запихивали его в машину и везли в неизвестном направлении. Если человек оказывал сопротивление, его избивали, а затем вкалывали галоперидол — нейролептик, который обычно прописывают при шизофрении. Насильственное помещение людей в реабилитационный центр и содержание в нем против воли подпадает сразу под две статьи УК РФ.

Дремова говорит, что в «Равновесии» есть строгая иерархия. Самых привилегированных резидентов называют «впереди идущими» — им дают некоторые послабления и лишний перекур за то, что они готовы сотрудничать с администрацией и доносить на других резидентов центра. Есть и отстающие — те, кто спорит с администрацией и не хочет ей подчиняться. Именно к ним чаще всего применяют насилие в «воспитательных» целях, а консультанты это поощряют.

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В реабилитационном центре есть несколько способов «наказать» отстающего пациента. Например, к ним применяется «режим тени»: человеку запрещают с кем-либо разговаривать, изгоняют из коллектива. Пациент «Равновесия» Никита (имя изменено) прошел через «режим тени» из-за того, что отказывался проходить 12 шагов и не слушался консультантов.

«Режим тени» не помог усмирить Никиту. Однажды он пожаловался на условия содержания своим близким по телефону, хотя администрация говорила ему не жаловаться на центр в разговоре с родственниками. После этого разговора приближенный к администрации резидент обратился к другому клиенту центра и предложил им вместе «поговорить» с Никитой. Мужчины завели Никиту в отдельную комнату и избили.

«Я был свидетелем множества подобных случаев. Есть люди, которых персонал побаивается, а есть те, которых они ломают, — и таких много. Это просто концлагерь: что хотят, то с тобой и делают», — рассказал резидент «Равновесия» Вячеслав (имя изменено).

Сейчас Дремова уже не работает в центре и открыто рассказывает о происходящем в его стенах. За это ей угрожают руководители «Равновесия»: ей звонили после увольнения и запугивали. Насилие к резидентам, по ее словам, применяли не только рядовые консультанты, но и высшее начальство, вплоть до бывшего руководителя центра Дмитрия Дальниковского.