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Общество

Сотрудники ресторана назвали отравившуюся и пожаловавшуюся клиентку «ущемленной»

21:10 17.02.2025

Блогер и модель Даша Хохлова отравилась грибами в московском ресторане Castro bar pasta&pizza, представители ресторана начали угрожать ей вместо извинений перед девушкой. Об этом сообщила сама Хохлова в своем аккаунте в Instagram.

По словам блогера, после ужина в ресторане у нее резко ухудшилось самочувствие — уже ночью началась сильная рвота, а до вечера следующего дня она не могла даже попить. Из-за обезвоживания и других признаков отравления девушку забрали в больницу, где ей прописали строгую диету. Блогер утверждает, что причиной отравления стала паста с грибами, которую она съела в ресторане.

После того, как Хохлова рассказала об отравлении в сторис своего аккаунта в Instagram, представители ресторана начали оскорблять блогера, а после обещания пожаловаться в Роспотребнадзор перешли к угрозам. Проблемы со здоровьем в аккаунте ресторана назвали «просто поносом». На описание симптомов отравления представитель ресторана ответил: «С кем не бывает». Саму девушку от имени аккаунта ресторана назвали «ущемленной».

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Также представитель ресторана предложил девушке скидку в 2% на следующий заказ по промокоду «Понос» и заявил, что во время разговора с девушкой «пернул в трубку». В случае визита в ресторан сотрудников Роспотребнадзора девушке обещали «насрать под дверь».

Как отмечает издание «Афиша Daily», после публикации истории Хохловой пользователи массово пишут негативные отзывы на ресторан в «2ГИС», его рейтинг на данный момент составляет 1,1 звезды при изначальном показателе в 3,9 звезды. Блогер уже написала обращение в Роспотребназдор и планирует написать заявление в полицию. Аккаунт ресторана в Instagram сменил название и в настоящий момент выглядит как пиар-аккаунт самой Хохловой.

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При этом в комментариях к публикации Хохловой в Instagram представитель другого кафе-пиццерии отмечает, что жалобы пользователей по ошибке поступают и на другие рестораны, находящиеся неподалеку.

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