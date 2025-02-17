Россияне начали экономить на гробах

В России растет спрос на кремацию на фоне удорожания гробов и услуг по захоронению в могилу, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию крематориев. Традиционные похороны обходятся сейчас порой в половину дороже кремации, и жители крупных городов стали в 60-70% случаев выбирать именно ее, уточнила газета.

Услуга по рытью могилы за 2024 год подорожала на 14%, в среднем до 11,1 тысяч рублей, а изготовление гроба — на 12%, до 7,8 тысяч рублей, сослался «Коммерсантъ» на данные Росстата. За три последних месяца года средняя стоимость организации похорон выросла на 9,7% по сравнению с октябрем-декабрем 2023-го, до 27,7 тысяч рублей, сообщил журналистам оператор фискальных данных «Такском».

Россияне из-за роста цен стали чаще экономить, выбирая товары и услуги похоронных бюро подешевле, в итоге рынок почти не растет на фоне увеличившейся смертности, заявил «Коммерсанту» вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин.

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Кремация сейчас обходится в среднем в 19−20 тысяч рублей, уточнил Родькин. Услуги по захоронению в землю стоят около 25 тысяч рублей, сообщили в «Такскоме». По словам аналитиков, рост стоимости двух этих разновидностей услуг за год составил 9,3% и 14,9% соответственно.

В России становится популярнее так называемая кремационная миграция, когда из-за отсутствия крематориев или высоких цен люди готовы заказывать услугу в другом регионе, рассказал резидент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев.

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Оборот участников рынка похоронных услуг за год вырос на 7,7%, до 108 миллиардов рублей, — это ниже официальной инфляции (9,52%), сообщил «Коммерсантъ». Число ежегодно умирающих россиян за год увеличилось на 4,3%, до 1,67 миллионов человек, сослалась газета на цифры Росстата по итогам одиннадцати месяцев.

С начала 2022-го по конец осени 2024 года изготовление гроба подорожало на 74%, говорят данные Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата. Согласно цифрам ведомства, в январе 2022 года гроб в России стоил в среднем 4437 рублей, а в октябре 2024-го —7711 рублей. За февраль — август первого года полномасштабной войны с Украиной изготовление гроба в России подорожало на 12%, до 4985 рублей.