Госдума пообещала разобраться с грубой ошибкой в имени убийцы Пушкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разобраться в ситуации с официальными документами, в которых указано неправильное имя убийцы поэта Александра Пушкина. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин.

«Вячеслав Володин, председатель Госдумы, попросил Ольгу Михайловну Казакову, председателя комитета по культуре, провести такую экспертизу и подсказать коллегам из исполнительной власти… то ли грубая ошибка, то ли вопиющая безграмотность была исправлена… именно в документе, этот документ — постановление правительства», — сказал он.

Речь идет о документах правительства России, Минкульта и петербургского комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры, в которых говорится о месте дуэли Александра Пушкина и Жоржа Шарля Дантеса. Последнего в них называют Эдмоном Дантесом — так звали не убийцу Пушкина, а героя всемирно известного романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». «Место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Э», — написано сейчас в официальных российских документах.

В 50 лет я переехала к мужчине в Италию, но он меня бросил Без языка и денег я стала домработницей. Теперь я замужем за другим и счастлива Общество 8 минут чтения

«Может быть, буква “Э” на клавиатуре рядом с буквой “Ж”. А может, исполнитель тоже зачитывался романами Дюма. И даже есть версия, что это подтверждает теорию, будто Пушкин выжил и стал подписываться как А.Дюма», — шутит юрист из Санкт-Петербурга Юлия Коновалова, которая уже два года добивается исправления этой ошибки.

В Минкульте заявили, что для исправления ошибки в документах необходимо провести историко-культурную экспертизу. Там также сообщили, что «внесение изменений в приказы о регистрации объектов культурного наследия возможно только в случае выявления технических ошибок».