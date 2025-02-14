СМИ: офисные «супруги» помогают снять напряжение на работе

Офисные «мужья» и «жены» помогают лучше справляться с трудностями на работе, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования сервиса hh.ru. При этом абсолютное большинство не хочет, чтобы такие отношения переросли в романтическую увлеченность.

Офисными «супругами» называют коллег, которые близко общаются между собой на работе, но не состоят в романтических отношениях. Этот термин оказался знаком лишь 27% из опрошенных в ходе исследования, в котором приняли участие три с половиной тысячи человек. Он оказался наиболее распространен среди занятых в сферах торговли, искусства, развлечений, СМИ и закупок.

67% отметили, что офисный «брак» поднимает им настроение, еще 66% заявили, что с его помощью они лучше справляются с эмоциональным напряжением. Среди популярных вариантов ответа оказались также замечания о полезности этих отношений для мотивации, продуктивности и возможность разнообразить рабочую рутину.

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Согласно данным исследования, офисные «супруги» поддерживают друг друга в сложных ситуациях, помогают друг другу в решении рабочих задач и вместе обсуждают общие темы. Офисный «муж» или «жена» чаще всего встречается у HR-менеджеров, реже всего — у рабочего персонала. При этом 84% опрошенных отметили, что в настоящий момент у них нет офисной «жены» или «мужа». 70% из тех, кто имеет опыт нахождения в таких «отношениях», против их трансформации в романтические, за — лишь 15%.

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37% опрошенных отметили, что их супруг или романтический партнер знают об офисном «браке», не рассказали о нем 23%. Женщины отметили, что самым важным для них в таких отношениях является снятие эмоционального напряжения от работы, мужчины — поднятие настроения в течение рабочего дня.