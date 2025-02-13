Женщины оказались гораздо щедрее мужчин 

Мужчины готовы делиться меньшей суммой с незнакомцем, чем женщины, пишет The Times со ссылкой на результаты эксперимента ученых из испанского университета Хайме I. Женщины также чаще были готовы отдать половину всех полученных денег.

В ходе эксперимента тысяче человек раздали по 10 евро, каждый из них оказался в случайно подобранной паре — объекты исследования не знали пол и личность своего партнера. В каждой паре выбирался «диктатор» — человек, который будет решать, какую часть из суммы оставить себе, а какую передать партнеру. Всех участников предупредили, что в дальнейшем «диктатор» и получатель поменяются ролями, а партнер точно будет другим.

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«Диктаторы-женщины» в среднем отдавали получателю 3,5, а мужчины — 2,5 евро. таким образом женщины оказались щедрее мужчин на 40%. Исследователи отметили различие между полами и в самой популярной опции — мужчины чаще всего предпочитали оставить всю сумму себе, а женщины разделить сумму пополам.

Авторы исследования в интервью The Times отметили, что обнаружили две черты характера, больше всего влияющие на щедрость — любознательность (в которую они включили также открытость к переменам) и эмпатичность, которая ведет к уступчивости.

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Ученые также отметили, что женщины могут быть более щедрыми из-за ожиданий общества — к нежелающим делиться мужчинам люди обычно относятся более благосклонно. Однако авторы исследования считают результаты оптимистичными — люди были готовы делиться, зная, что получатель денег не участвует в принятии решения и даже не имеет информации о своем «диктаторе». По их словам, это противоречит стандартным экономическим теориями — согласно ним в таких условиях человек предпочитает оставлять всю сумму себе.