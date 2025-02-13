Россию накрыл «барометрический удар»

Города Центральной России накрыл «барометрический удар» — резкие скачки атмосферного давления, которые, как пишут СМИ, могут вызвать головную боль, головокружение, потерю сознания и кровотечение из носа. Shot утверждает, что из-за этого выросло количество вызовов скорой помощи.
По данным телеграм-канала, под «барометрическим ударом» оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Калуга и Владимир. Ожидается, что антициклон, который приводит к скачкам давления, пробудет в Центральной России до конца февраля.
При этом опрошенные РБК эксперты разошлись во мнении относительно того, действительно ли так называемый «барометрический удар» влияет на здоровье людей. В частности, главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» профессор Заур Шугушев утверждает, что никакого «барометрического удара» или «барометрической ямы», которые бы влияли на самочувствие человека, не существует.
«Это, скорее всего, связано не напрямую с давлением, на которое влияет атмосферное давление, а это просто люди себя чуть хуже чувствуют. Скажем так, метеозависимых тоже не существует людей на самом деле, это тоже научно доказали. Но вот как-то напрямую связать вызовы скорой с какими-то атмосферными явлениями — с научной точки зрения, если честно, объяснений нет», — объяснил Шугушев.
В то же время врач-терапевт, профессор Светлана Каневская заявила, что ухудшение самочувствия людей на фоне атмосферного давления обусловлено двумя факторами. Она подчеркнула, что при высоком атмосферном давлении в атмосфере становится чуть меньше кислорода, чем обычно. «Люди, у которых есть анемия или скрытый дефицит железа, начинают более остро испытывать ощущение гипоксии, что проявляется слабостью, утомляемостью, разбитостью, головной болью, сонливостью», — отметила она, добавив, что эти симптомы проходят, если человек начинает больше гулять на свежем воздухе.