Россию накрыл «барометрический удар»

Города Центральной России накрыл «барометрический удар» — резкие скачки атмосферного давления, которые, как пишут СМИ, могут вызвать головную боль, головокружение, потерю сознания и кровотечение из носа. Shot утверждает, что из-за этого выросло количество вызовов скорой помощи.

По данным телеграм-канала, под «барометрическим ударом» оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Калуга и Владимир. Ожидается, что антициклон, который приводит к скачкам давления, пробудет в Центральной России до конца февраля.

При этом опрошенные РБК эксперты разошлись во мнении относительно того, действительно ли так называемый «барометрический удар» влияет на здоровье людей. В частности, главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» профессор Заур Шугушев утверждает, что никакого «барометрического удара» или «барометрической ямы», которые бы влияли на самочувствие человека, не существует.

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«Это, скорее всего, связано не напрямую с давлением, на которое влияет атмосферное давление, а это просто люди себя чуть хуже чувствуют. Скажем так, метеозависимых тоже не существует людей на самом деле, это тоже научно доказали. Но вот как-то напрямую связать вызовы скорой с какими-то атмосферными явлениями — с научной точки зрения, если честно, объяснений нет», — объяснил Шугушев.

В то же время врач-терапевт, профессор Светлана Каневская заявила, что ухудшение самочувствия людей на фоне атмосферного давления обусловлено двумя факторами. Она подчеркнула, что при высоком атмосферном давлении в атмосфере становится чуть меньше кислорода, чем обычно. «Люди, у которых есть анемия или скрытый дефицит железа, начинают более остро испытывать ощущение гипоксии, что проявляется слабостью, утомляемостью, разбитостью, головной болью, сонливостью», — отметила она, добавив, что эти симптомы проходят, если человек начинает больше гулять на свежем воздухе.