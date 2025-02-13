Выпускникам девятых классов хотят позволить сдавать в два раза меньше экзаменов

Выпускникам девятых классов средних школ хотят позволить сдавать два экзамена вместо четырех — этого будет достаточно для поступления в колледжи или ПТУ. Желающим продолжить обучение в десятом классе предлагается сдавать все экзамены, сказано в законопроекте, который в первом чтении приняла Госдума.

Двумя обязательными экзаменами названы русский языки и математика. Их будет достаточно для получения аттестата, с которым можно либо поступить в учреждения среднего профессионального образования, либо вовсе закончить получение обязательного образования, следует из законопроекта. Предметы для двух других экзаменов, которые необходимы для продолжения учебы в средней школе, можно будет, как и сейчас, выбрать самостоятельно.

После того, как закон вступит в силу, он будет сначала действовать только в пяти регионах —Москве, Санкт-Петербурге, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областях. Согласно тексту документа, он должен начать действовать уже в этом учебном году. Авторами законопроекта выступили 18 депутатов Госдумы.

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Согласно законопроекту, местные органы образования смогут устанавливать минимальное количество баллов, достаточное для успешной сдачи экзаменов после девятого класса, а также перечень вступительных испытаний для специальностей. Сейчас поступление в колледжи и профтехучилища проводится на основании среднего балла школьного аттестата.

Авторы проекта предложили местным властям делить количество мест в колледжах и ПТУ на места для жителей региона и приезжих. Депутаты сослались на данные Федеральной службы по надзору в сфере образования, согласно которым ежегодно около 100 тысяч детей отказываются поступать в профтехучилища, объясняя отсутствием мест в близлежащих учебных заведениях.

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У регионов появится право снижать порог минимального балла, чтобы в профтехучилища поступало как можно больше людей, заявила один из авторов проекта, председатель комитета по просвещению Ирина Белых. Она описала принцип выбора регионов для пилотного проекта желанием представить субъекты Федерации с разным экономическим положением: «промышленный город, столичный город», небольшую республику и «огромный сельскохозяйственный регион».

Законопроект, скорее всего, будет доработан, сообщил РБК со ссылкой на знакомый с позицией Минпросвещения источник. Собеседник издания сказал, что снижение требований к экзаменам может негативно сказаться на учебном процессе, так как у школьника пропадет стимул учить другие предметы кроме обязательных. Поправка, которая может появиться в законопроекте, позволит выдавать выпускнику аттестат о неполном среднем образовании при сдаче четырех экзаменов, даже если результатами испытания по двум необязательным предметам окажутся отметки «неудовлетворительно».