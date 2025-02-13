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Общество

«Кофемания» начала продавать воду в стаканах за 650 рублей

18:32 13.02.2025

Сетевое кафе «Кофемания» начало продавать воду за 350 или 650 рублей в зависимости от объема. На это обратили внимание телеграм-каналы «Новости Москвы» и «ЛюбаЕСТ». По данным «Новостей Москвы», раньше в «Кофемании» наливали воду бесплатно.

В меню, которое опубликовал канал «Новости Москвы», вода с названием «Инфьюз» продается за 350 или 650 рублей. Можно заказать горячую или холодную воду и выбрать добавку: лимон, лайм или имбирь. Бутилированная вода с газом и без в том же меню стоит 710 рублей за 375 миллилитров и 990 — за 750 миллилитров. Оба телеграм-канала пишут 350 рублей стоит маленький стакан воды, а 650 — большой.

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Канал «ЛюбаЕСТ» нашел пост посетительницы «Кофемании», которая, как она утверждает, поговорила с официантом о нововведении. По словам сотрудника, в кафе упали продажи бутилированной воды из-за того, что клиенты стали чаще брать бесплатную воду в стаканах. Автор поста добавила, что ей пришлось купить стакан воды за 350 рублей, чтобы запить таблетки. «Новости Москвы» при этом сообщают, что кафе по-прежнему наливает воду бесплатно «при предъявлении таблетки».

Издание The Village «Кофеманию» называло «самой дорогой кофейней России». Сеть в 2001 году основал ресторатор Игорь Журавлев. Сейчас в Москве работает около 40 кофеен этой сети, в других городах филиалов нет. В 2018 году владелец открыл кафе в Сочи, но оно проработало там меньше года.

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В одном из филиалов «Кофемании» в 2018 году произошла скандальная драка с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. За нее футболисты получили около полутора лет лишения свободы по статьям о хулиганстве и побоях. 

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