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Общество

Россиянам пообещали «ощутимые» штрафы за несообщение в военкомат о переезде

08:42 11.02.2025

Законопроект, который ужесточает ответственность за несообщение военкомату о переезде на срок более трех месяцев, могут внести на рассмотрение Госдумы на следующей неделе. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов.

«На следующей неделе будем стараться это сделать», — заявил парламентарий, отметив, что предложенные штрафы будут «ощутимыми для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка».

Согласно действующему законодательству, граждане, состоящие на воинском учете, обязаны сообщить в письменной форме или через портал «Госуслуг» в военный комиссариат либо в местную администрацию об изменении семейного положения, образования, места учебы или работы, а также о смене должности. Кроме того, они обязаны сообщить о переезде на новое место пребывания, не подтвержденные регистрацией, либо выезде из России на срок более шести месяцев.

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За невыполнение этих обязательств гражданину грозит административный штраф от 10 до 20 тысяч руб. по статье о неисполнении обязанностей по воинскому учету (ст. 21.5 КоАП). В законопроекте предлагается усилить административную ответственность за такие нарушения. При этом конкретный размер санкций в отзыве кабмина не указан, пишет ТАСС. Сам Картаполов также не назвал точный размер возможных штрафов. 

Поправки о штрафах за несообщение военкомату о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания, которые внес Картаполов, 3 февраля поддержало правительство. 

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