НАТО опровергло планы закрыть Балтику для российских кораблей

НАТО не имеет полномочий закрывать Балтийское море для российских кораблей и не собирается этого делать, рассказал «Холоду» высокопоставленный чиновник НАТО. Но страны блока при этом продолжат усиливать защиту своей инфраструктуры.

Сегодня пресс-служба Службы военной разведки России (СВР) опубликовала пресс-релиз «о готовящихся антироссийских провокациях», в тексте которого в том числе упоминается о «планах» украинских и «западных» спецслужб устроить подрыв иностранного судна в акватории Балтийского моря с помощью украинских мин российского производства. СВР утверждает, что это «подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безо­пасности морского судоходства».

Высокопоставленный чиновник НАТО рассказал журналисту «Холода», что организация не может и не хочет этого делать: «Мы не имеем такого права по закону, не собираемся и не можем это делать. Но мы готовы и будем наращивать усилия по защите нашей инфраструктуры».

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Также СВР считает, что конечная цель таких «акций» — вовлечение НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. При этом в ведомстве отмечают, что украинские силовики действуют «при содействии своих западных кураторов».

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Пресс-служба СВР обвинила Главное управление разведки Украины в подготовке покушений на российских оппозиционеров и «бежавших от закона предпринимателей» за рубежом. Российские силовики считают, что к исполнению таких «провокаций» будут привлекаться выходцы из государств Азии и Ближнего Востока, а за участие в них будут предлагать 20 тысяч долларов. В случае поимки исполнители должны будут возложить вину на российские спецслужбы, «якобы по указке которых готовились эти атаки».