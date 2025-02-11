EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

НАТО опровергло планы закрыть Балтику для российских кораблей

18:51 11.02.2025

НАТО не имеет полномочий закрывать Балтийское море для российских кораблей и не собирается этого делать, рассказал «Холоду» высокопоставленный чиновник НАТО. Но страны блока при этом продолжат усиливать защиту своей инфраструктуры. 

Сегодня пресс-служба Службы военной разведки России (СВР) опубликовала пресс-релиз «о готовящихся антироссийских провокациях», в тексте которого в том числе упоминается о «планах» украинских и «западных» спецслужб устроить подрыв иностранного судна в акватории Балтийского моря с помощью украинских мин российского производства. СВР утверждает, что это «подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безо­пасности морского судоходства». 

Высокопоставленный чиновник НАТО рассказал журналисту «Холода», что организация не может и не хочет этого делать: «Мы не имеем такого права по закону, не собираемся и не можем это делать. Но мы готовы и будем наращивать усилия по защите нашей инфраструктуры».

О чем думают сторонники войны
О чем думают сторонники войны
О том, что в России она никому не нужна, как и они сами
Политика5 минут чтения

Также СВР считает, что конечная цель таких «акций» — вовлечение НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. При этом в ведомстве отмечают, что украинские силовики действуют «при содействии своих западных кураторов». 

К войне с НАТОй готовы
К войне с НАТОй готовы
Пока Путин радуется положению дел на фронте, российская армия воюет на «сараях»
Политика10 минут чтения

Пресс-служба СВР обвинила Главное управление разведки Украины в подготовке покушений на российских оппозиционеров и «бежавших от закона предпринимателей» за рубежом. Российские силовики считают, что к исполнению таких «провокаций» будут привлекаться выходцы из государств Азии и Ближнего Востока, а за участие в них будут предлагать 20 тысяч долларов. В случае поимки исполнители должны будут возложить вину на российские спецслужбы, «якобы по указке которых готовились эти атаки».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования