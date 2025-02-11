EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

На россиянку завели уголовное дело за справление нужды у собора

15:06 11.02.2025

Следственный комитет завел уголовное дело на девушку, которая сняла видео того, как она справляет нужду у Казанского собора в Петербурге, и выложила его в телеграм-канал. Ей уже предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих. 

По версии следствия, 8 января 2025 года в вечернее время обвиняемая, «находясь вблизи Казанского кафедрального собора, совершила противоправные действия, распространив их видеозапись в сети интернет».

В сообщении петербургского следственного комитета отмечается, что сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, по словам силовиков, обвиняемая признала вину в полном объеме. 

Я эмигрировал с родителями, и меня это травмировало
Я эмигрировал с родителями, и меня это травмировало
Не смог жить в Грузии и вернулся в Москву. А теперь снова должен уехать — из-за военкомата и угрызений совести
Общество8 минут чтения

В канале следственного комитете Петербурга также опубликовали видео извинений девушки. «Я больше так делать не буду никогда в жизни», — говорит заплаканная петербурженка. 

Уголовное дело на нее возбудили по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч.2 ст. 148 УК).

Максимальное наказание за подобное преступление — до трех лет лишения свободы. Однако в законодательстве также предусмотрен штраф — до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Кроме того, в таких случаях суд также может назначить обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов или принудительные — до трех лет.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования