На россиянку завели уголовное дело за справление нужды у собора

Следственный комитет завел уголовное дело на девушку, которая сняла видео того, как она справляет нужду у Казанского собора в Петербурге, и выложила его в телеграм-канал. Ей уже предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих.

По версии следствия, 8 января 2025 года в вечернее время обвиняемая, «находясь вблизи Казанского кафедрального собора, совершила противоправные действия, распространив их видеозапись в сети интернет».

В сообщении петербургского следственного комитета отмечается, что сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, по словам силовиков, обвиняемая признала вину в полном объеме.

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В канале следственного комитете Петербурга также опубликовали видео извинений девушки. «Я больше так делать не буду никогда в жизни», — говорит заплаканная петербурженка.

Уголовное дело на нее возбудили по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч.2 ст. 148 УК).

Максимальное наказание за подобное преступление — до трех лет лишения свободы. Однако в законодательстве также предусмотрен штраф — до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Кроме того, в таких случаях суд также может назначить обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов или принудительные — до трех лет.