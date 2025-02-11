EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Японский чиновник потерял список контрабандистов из-за пива

12:50 11.02.2025

Сотрудник министерства финансов Японии потерял документы с конфиденциальными данными 187 подозреваемых в контрабанде и получении семян марихуаны, сообщает Би-би-си со ссылкой на местные СМИ. Причина — слишком большое количество выпитого пива. 

Это произошло 6 февраля. Неназванный чиновник потерял также рабочие ноутбуки со своими личными данными. Би-би-си отмечает, что чиновник выпил девять стаканов пива во время пятичасового ночного отдыха с коллегами в городе Йокогама. Он понял, что потерял сумку, только когда сошел с поезда в токийском районе Сумида. 

История отношений человека и кошки
История отношений человека и кошки
Как мы их одомашнили, зачем они были нужны людям и почему мы их так любим
Общество10 минут чтения

В официальном обращении пресс-служба министерства попросила прощения за инцидент, который «существенно подорвал доверие общественности», и заявило о своем «глубоком сожалении». О результатах поиска документов и ноутбуков и возможном наказании для сотрудника не сообщается — журналисты Би-би-си обратились за комментарием в министерство финансов Японии, но на данный момент не получили ответа. 

Как отмечает Би-би-си, в Японии употребление алкоголя во время деловых встреч и переговоров не считается неприемлемым поведением, саке или пиво — традиционные атрибуты при обсуждении сложных вопросов. Японцы уверены, что употребление алкогольных напитков создает более непринужденную обстановку между сторонами переговоров.

Потеря чиновниками документов с чувствительной информацией нередко становится причиной политических скандалов. Например, в конце января этого года советник премьер-министра Швеции по национальной безопасности Хенрик Ландерхольм был вынужден подать в отставку после того, как забыл документы с секретной информацией в отеле после рабочей встречи. А до этого он оставлял свою записную книжку в редакции «Шведского радио» и телефон в посольстве Венгрии.

Советник по нацбезопасности забыл секретные данные у всех на виду
Советник по нацбезопасности забыл секретные данные у всех на виду
Это уже его третий прокол с важными документами, но до сих пор его спасала дружба с премьер-министром
Мир5 минут чтения

А в 2021 году чиновник из министерства обороны Великобритании Ангус Лэпсли оставил на автобусной остановке документы о маршруте прохода британского эсминца у берегов Крыма, из-за этого он лишился номинации на пост представителя страны при НАТО. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования