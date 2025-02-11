Японский чиновник потерял список контрабандистов из-за пива

Сотрудник министерства финансов Японии потерял документы с конфиденциальными данными 187 подозреваемых в контрабанде и получении семян марихуаны, сообщает Би-би-си со ссылкой на местные СМИ. Причина — слишком большое количество выпитого пива.

Это произошло 6 февраля. Неназванный чиновник потерял также рабочие ноутбуки со своими личными данными. Би-би-си отмечает, что чиновник выпил девять стаканов пива во время пятичасового ночного отдыха с коллегами в городе Йокогама. Он понял, что потерял сумку, только когда сошел с поезда в токийском районе Сумида.

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В официальном обращении пресс-служба министерства попросила прощения за инцидент, который «существенно подорвал доверие общественности», и заявило о своем «глубоком сожалении». О результатах поиска документов и ноутбуков и возможном наказании для сотрудника не сообщается — журналисты Би-би-си обратились за комментарием в министерство финансов Японии, но на данный момент не получили ответа.

Как отмечает Би-би-си, в Японии употребление алкоголя во время деловых встреч и переговоров не считается неприемлемым поведением, саке или пиво — традиционные атрибуты при обсуждении сложных вопросов. Японцы уверены, что употребление алкогольных напитков создает более непринужденную обстановку между сторонами переговоров.

Потеря чиновниками документов с чувствительной информацией нередко становится причиной политических скандалов. Например, в конце января этого года советник премьер-министра Швеции по национальной безопасности Хенрик Ландерхольм был вынужден подать в отставку после того, как забыл документы с секретной информацией в отеле после рабочей встречи. А до этого он оставлял свою записную книжку в редакции «Шведского радио» и телефон в посольстве Венгрии.

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А в 2021 году чиновник из министерства обороны Великобритании Ангус Лэпсли оставил на автобусной остановке документы о маршруте прохода британского эсминца у берегов Крыма, из-за этого он лишился номинации на пост представителя страны при НАТО.