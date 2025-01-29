Детей в лагерях начнут учить создавать крепкие семьи

Вожатые в детских лагерях должны будут объяснять подросткам 15–17 лет необходимость создавать крепкие семьи «на основе российских традиционных семейных ценностей», сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект единой программы по воспитательной работе в российских детских лагерях, утвержденный Минпросвещения.

Согласно тексту программы, юношей и девушек 15–17 лет также собираются в обязательном порядке учить проявлять готовность служить в армии и осознавать «свое единство с народом России». Детей в возрасте 7–10 лет вожатые должны будут учить любить малую родину и «иметь представление о территории и расположении России». Подросткам 11–14 лет следует прививать «знание и принятие» своей российской гражданской идентичности.

Каждое утро, начиная с пятого дня смены, будет начинаться в детских лагерях с поднятия флага и пения гимна, сослались «Ведомости» на примерное расписание воспитательной работы.

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Воспитание «общероссийских ценностей» должно развить у ребенка идеи «суверенитета и безопасности», а также «приверженности Российскому государству», сказано в проекте. Вожатые будут обязаны проводить занятия под названием «Час мужества», где детям станут рассказывать о «подвигах защитников Отечества».

Во время «изучения достижений мировой истории, науки и культуры» от сотрудников лагерей требуется продвигать идею «невмешательства во внутренние дела государств». Знакомя воспитанников с «красотой нашей планеты», вожатым следует в первую очередь рассказывать об истории «своего населенного пункта, края, региона, страны».

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Воспитание «традиционных семейных ценностей» должно сочетаться с воспитанием у детей «культуры здорового образа жизни, достоинства личности, свободы слова», процитировали «Ведомости» текст документа.

В качестве средств продвижения необходимых нарративов названы «просветительские беседы», литературные вечера, просмотр научно-популярных фильмов, проведение дискуссионных клубов, лекции и «игры по развитию знания русского языка».

В России создается «бесшовная образовательная среда», где «традиционные духовно-нравственные ценности» должны транслироваться абсолютно везде, объяснил директор по развитию «ВЦИОМ консалтинга» Даниил Ермолаев. По его мнению, трансляция таких идей в лагерях может вызывать среди детей «напряжение», если мероприятия будут «упаковываться в уроки».