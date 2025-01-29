Блогер-мизогин Маркарян может стать фигурантом дела об оправдании терроризма

Прокуратура Москвы просит возбудить уголовное дело против инфобизнесмена Арсена Маркаряна по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК), говорится в телеграм-канале ведомства.

Прокуроры обратили внимание на размещенный в сети ролик с Маркаряном, в котором тот, по их мнению, «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов».

«Указанные призывы Маркарян также процитировал во время участия в прямом эфире другого публичного канала на этом же видеохостинге», — говорится в сообщении столичной прокуратуры. Материалы проверки в отношении Маркаряна передали в Следственный комитет.

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Телеграм-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на неназванные источники, пишет, что речь идет о пятичасовом интервью Маркаряна с блогером Дмитрием Лариным, во время которого Маркарян, в частности «рассуждает о донатах ВСУ, деньгах, которые выделяет Запад для Украины, а также о возможности использовать дроны с флагом или гимном Украины».

Арсен Маркарян — инфобизнесмен родом из Самары, который в последнее время стал популярным в соцсетях, благодаря курсам, где он учит мужчин «ставить женщин на место». Сторонники называют блогера гуру, противники — критикуют за открытую мизогинию, а за невысокий рост дразнят — Мизогимли.