EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Блогер-мизогин Маркарян может стать фигурантом дела об оправдании терроризма

14:45 29.01.2025
Блогер-мизогин Маркарян может стать фигурантом дела об оправдании терроризма

Прокуратура Москвы просит возбудить уголовное дело против инфобизнесмена Арсена Маркаряна по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК), говорится в телеграм-канале ведомства. 

Прокуроры обратили внимание на размещенный в сети ролик с Маркаряном, в котором тот, по их мнению, «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов».

«Указанные призывы Маркарян также процитировал во время участия в прямом эфире другого публичного канала на этом же видеохостинге», — говорится в сообщении столичной прокуратуры. Материалы проверки в отношении Маркаряна передали в Следственный комитет.

Блогер-мизогин построил многомиллионный инфобизнес
Блогер-мизогин построил многомиллионный инфобизнес
Кто такой Арсен Маркарян — жертва школьного буллинга из провинции, зарабатывающий больше 80 миллионов ежемесячно только в телеграме
Общество8 минут чтения

Телеграм-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на неназванные источники, пишет, что речь идет о пятичасовом интервью Маркаряна с блогером Дмитрием Лариным, во время которого Маркарян, в частности «рассуждает о донатах ВСУ, деньгах, которые выделяет Запад для Украины, а также о возможности использовать дроны с флагом или гимном Украины».

Арсен Маркарян — инфобизнесмен родом из Самары, который в последнее время стал популярным в соцсетях, благодаря курсам, где он учит мужчин «ставить женщин на место». Сторонники называют блогера гуру, противники — критикуют за открытую мизогинию, а за невысокий рост дразнят — Мизогимли. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Лиза Лазерсон / Youtube

Посмотрите другие материалы

Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Мир
Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Он превратил его в «радужную деревню», которую посетили миллионы туристов. На ней смогли заработать, но власти все равно испортили задумку
6 минут чтения
Мой бывший покончил с собой
Общество
Мой бывший покончил с собой
Прошло четыре года, а я до сих пор не знаю, как с этим жить
9 минут чтения
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Мир
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа
10 минут чтения
Русский дворянин преобразил Флориду
Мир
Русский дворянин преобразил Флориду
Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит
13 минут чтения
Легендарный британский палач
Мир
Легендарный британский палач
Он тренировался убивать и планировал казни до мельчайших деталей. От его рук погибли более 400 человек, включая невиновных
12 минут чтения
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Мир
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров
15 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования