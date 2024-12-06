Москва отказалась от фейерверков на Новый год

В Москве не планируется запуск фейерверков в честь наступления Нового года. Об этом агентству РИА «Новости» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый год без салютов Москва будет встречать в третий раз после начала полномасштабного вторжения в Украину — фейерверки отменяли в 2023 и 2022 годах. Собянин рассказывал, что в канун 2023 года проводилось голосование о планах на новогодние праздники. По его словам, в итоге от «фейерверков и больших уличных концертов» посчитали «целесообразным воздержаться».

Ранее власти еще некоторых регионов тоже отменили новогодние салюты, в том числе в приграничных областях, где действуют ограничения на запуск фейерверков.

Я работаю похоронным агентом и обожаю свою профессию В гараже у меня хранятся урны с прахом. Я иронично отношусь к смерти, хотя это и оскорбляет некоторых людей Общество 7 минут чтения

В администрации Перми объясняли такое решение усилением мер безопасности в городе. Глава Брянской области Александр Богомаз в свою очередь заявлял, что новогодние праздники в регионе, где введен режим «контртеррористической операции», пройдут с ограничениями.

В Курсе сообщали, что средства, сэкономленные на новогодних гуляниях и салютах, направят в «поддержку бойцов “СВО” и помощь вынужденным переселенцам». Глава Удмуртии на сессии Госсовета республики 26 ноября объявил, что регион войдет в новый 2025 год без официальных фейерверков. «Оставим салют до победы», — сказал он.

ТАСС писал, что новогодние салюты отменили и в Саратовской области. Однако в регионе все же проведут детские мероприятия, в том числе, елки для детей участников войны в Украине.

Ранее глава Республики Тыва Владислав Ховалыг написал в своем телеграм-канале, что «масштабное празднование нового года» с корпоративами будет выглядеть «неэтично и некорректно» на фоне продолжающейся войны с Украиной. Тем не менее, по его словам, в на главных площадях в регионе установят новогодние елки. Утренники в школах и детских садах тоже разрешены.