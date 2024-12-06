EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Москва отказалась от фейерверков на Новый год

09:26 06.12.2024

В Москве не планируется запуск фейерверков в честь наступления Нового года. Об этом агентству РИА «Новости» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый год без салютов Москва будет встречать в третий раз после начала полномасштабного вторжения в Украину — фейерверки отменяли в 2023 и 2022 годах. Собянин рассказывал, что в канун 2023 года проводилось голосование о планах на новогодние праздники. По его словам, в итоге от «фейерверков и больших уличных концертов» посчитали «целесообразным воздержаться». 

Ранее власти еще некоторых регионов тоже отменили новогодние салюты, в том числе в приграничных областях, где действуют ограничения на запуск фейерверков. 

Я работаю похоронным агентом и обожаю свою профессию
Я работаю похоронным агентом и обожаю свою профессию
В гараже у меня хранятся урны с прахом. Я иронично отношусь к смерти, хотя это и оскорбляет некоторых людей
Общество7 минут чтения

В администрации Перми объясняли такое решение усилением мер безопасности в городе. Глава Брянской области Александр Богомаз в свою очередь заявлял, что новогодние праздники в регионе, где введен режим «контртеррористической операции», пройдут с ограничениями. 

В Курсе сообщали, что средства, сэкономленные на новогодних гуляниях и салютах, направят в «поддержку бойцов “СВО” и помощь вынужденным переселенцам». Глава Удмуртии на сессии Госсовета республики 26 ноября объявил, что регион войдет в новый 2025 год без официальных фейерверков. «Оставим салют до победы», — сказал он.

ТАСС писал, что новогодние салюты отменили и в Саратовской области. Однако в регионе все же проведут детские мероприятия, в том числе, елки для детей участников войны в Украине.

Ранее глава Республики Тыва Владислав Ховалыг написал в своем телеграм-канале, что «масштабное празднование нового года» с корпоративами будет выглядеть «неэтично и некорректно» на фоне продолжающейся войны с Украиной. Тем не менее, по его словам, в на главных площадях в регионе установят новогодние елки. Утренники в школах и детских садах тоже разрешены.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Жители одного из богатейших городов мира живут в кладовках
Мир
Жители одного из богатейших городов мира живут в кладовках
Аренда квартиры здесь забирает всю зарплату, поэтому люди снимают «клетки» и «коммуналки». Вот как это выглядит
11 минут чтения
Я работаю похоронным агентом и обожаю свою профессию
Общество
Я работаю похоронным агентом и обожаю свою профессию
В гараже у меня хранятся урны с прахом. Я иронично отношусь к смерти, хотя это и оскорбляет некоторых людей
7 минут чтения
Сербия пострадает от изменений климата больше всех в Европе
Мир
Сербия пострадает от изменений климата больше всех в Европе
Ей грозят смертельные температуры и катаклизмы. Власти винят во всем богатые страны и ничего не хотят менять
10 минут чтения
Советские люди относились к ВИЧ адекватнее нынешней российской власти
Общество
Советские люди относились к ВИЧ адекватнее нынешней российской власти
При Путине уничтожили секспросвет и довели страну до эпидемии. Хотя когда-то у нас было преимущество в борьбе с вирусом
6 минут чтения
Что случилось с «Хэппи Милом»
Мир
Что случилось с «Хэппи Милом»
История культового набора из «Макдоналдса», который изменил детство миллионов людей по всему миру
12 минут чтения
Школьники нападают на одноклассников с молотками и ножами в руках
Общество
Школьники нападают на одноклассников с молотками и ножами в руках
Чиновники винят во всем новые «группы смерти», но на деле все гораздо сложнее. Что вынуждает детей кидаться на своих сверстников?
18 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.