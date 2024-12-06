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Общество

Россиянам хотят ограничить количество больничных 

14:36 06.12.2024
Россиянам хотят ограничить количество больничных 

Минздрав намерен изменить порядок предоставления больничных. Там предложили давать часто болеющим россиянам не более четырех полноценных больничных за полгода. Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте документа говорится, что россиянам, которые взяли более четырех листов нетрудоспособности за полгода, следующий больничный дадут только на три дня, а продлить его сможет лишь врачебная комиссия. 

Новые правила не будут распространяться на листы нетрудоспособности, которые сотрудники оформляют ради медицинской реабилитации, ухода за членом семьи, получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или проведения заместительной почечной терапии.

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Сейчас для оформления больничного листа россияне могут вызвать врача на дом или обратиться медицинскую организацию. Врач оформляет электронный лист нетрудоспособности, а работодатель получает уведомление об этом из системы Социального фонда.

По действующим правилам лечащий врач может выписать больничный на срок до 15 дней, а стоматолог и фельдшер — до 10 дней. Новый порядок предоставления больничных, который предлагает Минздрав, может вступить в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до начала 2027 года, говорится в проекте приказа ведомства.

В начале ноября «Известия» со ссылкой на Минтруд сообщили, что  из-за роста зарплат в стране максимальный размер больничного в 2026 году может составить до 6,8 тысячи рублей в день. Сейчас максимальная выплата за день пропуска работы по болезни — четыре тысячи в день. 

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Фото:Adrian Swancar / Unsplash

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