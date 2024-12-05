Российский дипломат улыбался во время рассказа об убитых украинских детях в ООН

Российский дипломат Роман Кашаев смеялся во время выступления представительницы Украины в Совете Безопасности ООН. Заседание было посвящено российскому вторжению в Украину и преступлениям против украинских детей. Трансляция опубликована на сайте ООН.

«Украина сейчас переживает важнейший этап российской агрессии, следующие полгода могут быть решающими. Многое зависит от решимости международных партнеров. Перемены возможны, однако что-то изменить уже нельзя. Россия никогда не сможет изменить авторство зверств, которые совершаются в Украине», — сказала представитель Украины Дарья Заривная, советник главы Офиса президента Украины и операционный директор инициативы Bring Kids Back UA.

Источник: запись заседания Совбеза ООН «Maintenance of peace and security of Ukraine — Security Council, 9799th meeting»

Во время выступления Заривной камера прямой трансляции показала реакцию российского дипломата Романа Кашаева, который широко улыбался. Также российский дипломат улыбался во время рассказа Заривной об убийстве матери и троих дочерей российской ракетой во Львове.

2406 детей были убиты или ранены в Украине с 24 февраля 2022 года, заявила на заседании Совбеза Кэтрин Рассел, представитель ЮНИСЕФ — международной организации помощи детям при ООН. Чиновница подчеркнула, что это только подтвержденные случаи, в которых организации известны имена конкретных пострадавших, и в реальности пострадавших детей может быть больше. Также Рассел заявила, что за первые девять месяцев 2024 года пострадало больше детей, чем за предыдущие два года войны.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения смогла идентифицировать 314 детей, вывезенных в Россию с территории Украины. Об этом на заседании сообщил глава организации Натаниэль Рэймонд. По его словам, этих детей принудительно усыновляют российские семьи.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал обвинения в адрес российских военных «ложью». Он заявил, что представители США манипулируют общественным мнением, используя тему пострадавших от российского вторжения детей.

В прошлом году Роман Кашаев уже высказывался о насильственной депортации украинских детей. Он назвал это «эвакуацией из зоны боевых действий, спровоцированных Киевом». О том, что улыбавшегося дипломата зовут Роман Кашаев, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

