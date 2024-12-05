Игристое вино в банках набирает популярность в России

Российские производители вин осваивают новую тару для игристых — алюминиевые банки. Это происходит на фоне бурного роста продаж игристого вина, пишет «Коммерсантъ».

Рост производства игристого в банках — это общемировая тенденция, отметил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

В России же этот тренд поддерживается тем, что в стране растет число домохозяйств, состоящих из одного человека, которому часто не нужна целая бутылка, добавил руководитель WineRetail Александр Ставцев. Так, по данным переписи населения 2021 года, 27,6 миллиона домохозяйств состоят из одного человека. В 2002 году таких было вдвое меньше.

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Впервые вина в алюминиевые банки в России начали разливать в 2021 году — их выпустила «Союз Вино». Сейчас, как пишет «Коммерсантъ», компания производит 30 миллионов банок в год.

В 2022 году подобную продукцию начал выпускать «Абрау-Дюрсо» под маркой Abrau Light. В этом году продажу игристого в банках запустил производитель вина «Фанагория». Там рассказали, что банка объемом 0,25 литра стоит 250 рублей.

Если напиток будут продавать дороже 200-250 рублей, то это отпугнет покупателей особенно на фоне нынешней инфляции, пояснил Шапкин. С ним согласен Ставцев, который уверен, что при более высоких ценах покупатель предпочтет банке классическую бутылку игристого. При этом он также отметил, что российское вино в банках обходит по объемам продаж импортные напитки. Причина в слишком высоких ценах.