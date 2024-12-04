СМИ: Украина пережила худший месяц на поле боя за последние 2 года

В ноябре Украина потеряла территорию, по размеру аналогичную городу Нью-Йорк — это худший месячный показатель с сентября 2022 года, пишет британская газета The Guardian.

После начала полномасштабного российского вторжения войска России быстро захватывали территории, пока украинские военные не пошли в контрнаступление. Однако сейчас ситуация на фронте изменилась, отмечает издание. В ноябре Россия захватила 1202 квадратных километра.

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Однако большая часть оккупированной территории находится в сельской местности и не представляет большой стратегической или оперативной ценности, говорят опрошенные изданием эксперты. По их словам, российская армия окружила, но «еще не взяла крупные города», а ВСУ удалось отрезать несколько крупных железнодорожных или автомобильных путей снабжения.

В целом контроль России над территорией Украины увеличился с 17,4% в ноябре 2023 года до 17,9% по состоянию на 30 ноября 2024 года.

Самых значительных успехов российская армия добилась в Донецкой области. С начала года она оккупировала 1804 квадратных километра, а только за ноябрь — 1006 квадратных километров.

Действительно ли побеждает Россия? Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов Политика 4 минуты чтения

В октябре Россия захватила ключевой опорный пункт на юге Донецкой области — город Угледар. С начала войны он неоднократно подвергался российским атакам. С апреля российские войска продвигаются к городу Покровск, который является, как пишет The Guardian, ключевой военной целью. В ходе этого наступления были оккупированы несколько городов, включая Новогродовку, в которой до войны проживали около 15 тысяч человек.

Кроме того, Россия в этом году захватила 350 квадратных километров в Луганской области. На конец ноября Москва контролировала 98,6% региона.

В Харьковской области с января 2024 года Киев потерял 392 квадратных километров территории. В Купянске, одном из крупнейших городов региона, в этом месяце идут бои — впервые с тех пор как Украина вернула его себе в ходе контрнаступления 2022 года.

Издание отмечает, что в течение года Россия постепенно добивалась успехов, особенно в Донецкой области, и на данный момент контролирует большую часть территории в каждом из четырех регионов, которые были аннексированы Владимиром Путиным в 2022 году (речь идет о Луганской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях).