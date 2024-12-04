В Сибири идет снег с микропластиком 

В снегах Западной Сибири нашли микропластик. Частицы полимеров обнаружили даже в самых отдаленных от населенных пунктов местах. Об этом говорится в исследовании ученых Томского государственного университета (ТГУ), которое опубликовано в журнале Environmental Pollution.

«В нашем исследовании распространенности микропластика в Западной Сибири была охвачена большая территория — от Алтайских гор до Полярного круга. Распространенность микропластика и возможность атмосферного переноса оценивались по концентрации микропластика в твердых атмосферных осадках – в снегу. Керны снега отбирались в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и в других регионах», — рассказал участник исследования, аспирант Биологического института ТГУ Алексей Редникин.

В результате в пробах обнаружили двенадцать типов пластиковых полимеров. Самым распространенным оказался полиэтилентерефталат — 31% от общей массы. Полиамид, полиэтилен и поликарбонат составили почти по 12%, а полипропилен – 9,5%. Также ученые обнаружили в снегу полистирол, полибутадиен, полиэфируретан и полихлоропреновый каучук — по 4,8%.

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Меньше всего в снегах Сибири нашли полиметилметакрилата, полиуретана и пластика на основе полисульфона.

«Больше всего мы обнаружили частиц вискозы и полиэтилентерефталата в виде волокон. Эти полимеры используются в текстильной промышленности и активно используются в суровых климатических условиях. Например, синтетические ткани могут быть прочнее натуральных, они более влагостойкие, а также лучше сохраняют тепло», — пояснил Редникин.

В исследовании говорится, что концентрация микропластика была выше в южных регионах Западной Сибири, но ученые не нашли корреляции между объемом микропластика и численностью и плотностью населения.

В работе отмечается, что отбор проб проводился вне городов, и если сравнивать данные этого исследования с другими похожими, то концентрация микропластика в снегах Сибири примерно такая же, как в горах Ирана и итальянских Альпах.