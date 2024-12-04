Россиянин попытался отомстить работодателю за отсутствие премии

В Кировской области наряд Росгвардии задержал местного жителя, который пытался отомстить своему работодателю. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте регионального управления ведомства.
В нем говорится, что ночью на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал охранно-пожарной сигнализации из административного здания, расположенного на улице Карла Маркса.
Прибывший на место наряд обнаружил поврежденную фасадную плитку и разбитое окно второго этажа. Вскоре силовики увидели и задержали рядом со зданием ранее судимого местного жителя, чье имя не называется.
Он рассказал, что решил «наказать» за невыплаченную премию своего работодателя, которому принадлежит помещение в указанном здании. Для этого он бросил бутылку в окно офиса, разбив его и повредив фасадную плитку.
Как сообщается, собственник пострадавшей организации написал по поводу случившегося заявление, в связи с чем задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее «Газета.ру» писала о мужчине, разгромившей отделение банка в Нижневартовске. По свидетельствам очевидцев, он ворвался в помещение с топором и начал ломать мебель и оргтехнику. При этом нападавший продолжал разговаривать с кем-то по видеосвязи. Позже он покинул помещение, но на улице его успели задержать прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии. О том, что побудило мужчину напасть на банковское отделение, ничего не сообщается.