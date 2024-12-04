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Общество

Онкобольные отдали миллионы рублей за неработающее лекарство от рака

12:22 04.12.2024

Зарегистрированная в Башкортостане компания «Живая Земля» обманула сотни российских онкобольных, продавая им неработающее лекарство от рака. Об этом без указания источников пишет близкий к силовикам телеграм-канал Shot.

По его данным, владелец компании Руслан Максютов и его компаньон Геннадий Кошелев за год продали «новейшего препарата от онкозаболеваний» под названием «Пептид Т-1» более чем на 99 миллионов рублей.

Одну ампулу своего средства, которое, как пишет Shot, не прошло клинических испытаний, продавали за 10 тысяч рублей. При этом, по словам продавцов, для месячного курса необходимо три-четыре ампулы, а поставки препарата, как они неоднократно подчеркивали в своих видео, ограничены.

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За покупку больших партий «Пептида Т-1», как утверждает Shot, в «Живой Земле» обещали скидки и некоторые пациенты приобретали партии неработающего лекарства на сотни тысяч рублей.

В мае этого года компания объявила о наборе онкобольных в группу для проведения «испытаний нового препарата». По данным канала, желающих набралось более 50 человек.

Однако спустя некоторое время пациенты, принимавшие «Пептид Т-1», заметили ухудшение самочувствия, а проведенные исследования показали, что злокачественные опухоли у них только увеличились.

В результате пострадавшие от действий мошенников онкобольные из Московской и Ленинградской областей, Башкортостана, Тывы и других российских регионов обратились за помощью к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

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