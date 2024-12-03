Россиянка ушла от «ставшего другим человеком» мужа-контрактника после его возвращения с войны

Россиянка Тамара в эфире подкаста «Привет, ты иноагент» о женщинах и любви в военное время, рассказала о побоях со стороны мужа — участника войны в Украине. По ее словам, мужчина стал «другим человеком» после того, как вернулся с войны и она ушла от него. Об этом пишет издание «Коса».

Тамара, которой чуть больше 40 лет, работает учительницей в школе и сотрудницей поселковой администрации. Женщина одна воспитывает сына-подростка.

В 2019 году за Тамарой стал ухаживать старый знакомый по имени Иван. По-началу мужчина казался ей заботливым человеком с непростой судьбой. Через месяц ухаживаний он переехал жить к Тамаре. Тогда жизнь женщины изменилась — ей приходилось просыпаться в четыре утра, чтобы готовить обед своему мужу.

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«Не будешь же на него одного готовить — естественно, готовишь на всю бригаду. Пирожки без конца, то шаурмы накрути, то бутербродиков сделай, то котлеточек пожарь. Потом он приходил с работы, принимал ванную, кушал, ложился, отдыхал. Я в это время то готовлю, то стираю, то убираю», — рассказала она.

Мужчина также стал контролировать Тамару и устраивать «необоснованные сцены ревности». Помимо прочего, у него были проблемы с алкоголем. Осенью 2023 года Иван выпил в очередной раз и впервые ударил свою жену.

По словам Тамары, мужчина вскоре уволился с работы и решил отправиться на войну. «Он пытался доказать моим родителям, что чего-то стоит. Говорю, “СВО” — это не выход, достаточно того, что у тебя брат двоюродный мобилизован, мы за него постоянно переживаем. Он говорит, нет, все, не отговаривай меня. Лучше меня поддержи», — вспоминает Тамара.

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Женщине пришлось «собрать» его на службу и потратить на это около 100 тысяч рублей. По ее словам, в зоне боевых действий Иван провел всего две недели — почти сразу он получил ранение. После выписки из больницы, мужчина вернулся домой. Тамара поделилась, что жить с мужем стало намного сложнее.

«Стал невыносимый. Несколько месяцев я закрывала глаза на то, что он пьет, грубит, пыталась его понять, успокоить, лишнего слова не говорила, не перечила. И что в итоге? Пил беспробудно пять месяцев, агрессия дикая, стал распускать руки. А я документы подавала во все инстанции, чтобы его уволили по состоянию здоровья. Добилась чего хотела, а как итог он меня в очередной раз избил. Вот и делайте выводы, девочки», — сказала она.

После очередного избиения, женщина получила сотрясение мозга. Полиция, по ее словам, не стала ничего предпринимать, потому что агрессор — «участник СВО».

Тамара рассказала, что смогла уйти от мужа и теперь, живет в своей квартире вместе с сыном. «Ни одна женщина еще без мужика не пропала. В отличие от мужиков, которые пропадают без женщин. Я не боюсь остаться одна. Дорогой, я без тебя жила 39 лет. Жила спокойно, работала, зарабатывала. Единственное, сейчас я меньше стою у плиты, спокойно могу посмотреть фильмы и сериалы, которые хочу», — сказала она.

Тамара добавила, что в России необходимо принять закон о домашнем насилии. По ее словам, в поселке есть и другие женщины, которых избивают мужья-военные.