На территории России упал астероид

Жители города Ленск в Якутии поделились кадрами упавшего на Землю астероида. Ранее Европейское космическое агентство сообщило, что диаметр астероида составляет около 70 сантиметров.

Телеграм-канал AstroAlert отмечает, что падение небесного тела произошло в 19:14 по московскому времени. По словам очевидцев, полет длился пять секунд и они заметили всего одну вспышку — процесс развала метеорита. Другие жители Ленска рассказали, что слышали звук его падения.

«Столкновение будет безвредным и, скорее всего, вызовет красивый огненный шар в небе над северной Сибирью», — предупреждали ранее в Европейском космическом агентстве.

Точное место падения астероида — неизвестно. «К счастью, астероид прошел над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена. Жители Олекминского и Ленского районов этой ночью могли наблюдать кометоподобный хвост и вспышки», — отметили в якутском управлении МЧС.

Ранее в Международной метеорной организации сообщили, что упавшее небесное тело — 11-й по счету астероид, который удалось обнаружить до того, как он вошел в атмосферу Земли. Отмечалось, что вероятное место падения объекта находится в четырех часах от места падения Тунгусского метеорита.

В пресс-релизе организации также говорилось, что это уже четвертый замеченный за год астероид, которому предсказали столкновение с Землей. Один из них столкнулся с планетой в сентябре над южной частью Тихого океана, другой — пролетел над Берлином в январе, третий — сгорел над Тихим океаном в октябре.