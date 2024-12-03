Трехлетний мальчик погиб во время прогулки в детском саду 

В одном из детских садов Нижнего Новгорода во время прогулки погиб ребенок. Трехлетний мальчик зацепился одеждой за горку и задохнулся. Возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

«Во время прогулки в детском дошкольном учреждении 3-летний мальчик зацепился за игровое оборудование одеждой, в результате чего произошла асфиксия. От полученной травмы малыш скончался», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал 112 добавляет, что сотрудники детского сада «не заметили, как один из воспитанников, Тимофей, залез на горку, зацепился курткой за металлическую конструкцию и повис». Сколько времени так провисел ребенок, неизвестно.

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На место происшествия выехал прокурор Нижегородского района города Дмитрий Рыжов. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК). Максимальное наказание по ней — до трех лет лишения свободы.

Похожий случай в марте этого года произошел в Лесосибирске в Красноярском крае. Тогда воспитательница вывела на утреннюю прогулку группу из 21 ребенка. В какой-то момент трехлетний мальчик застрял между напольным покрытием и перилами игрового комплекса. Ребенок около семи минут провисел в вертикальном положении ногами вниз, что привело к механической асфиксии. Приехавшая скорая диагностировала клиническую смерть, мальчика госпитализировали, он умер в больнице спустя месяц.

В конце ноября воспитательницу детского сада признали виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК). Ей назначили ограничение свободы на два года, запретив выезжать из Лесосибирска и менять без согласия специализированного органа место жительства.