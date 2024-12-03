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Общество

Россиянка попыталась уйти из неблагополучной семьи и попала в тюрьму из-за наркотиков

20:32 03.12.2024

Уроженка московской области Людмила Семашко — популярный блогер, у себя в соцсетях она рефлексирует о том, как «поднялась с самого дна», рассказала она «Холоду». С раннего детства Семашко подвергалась абьюзу со стороны отчима, который бил и наказывал ее за «любую, даже самую маленькую провинность». В девять лет ей пришлось практически в одиночку заботиться о младшей сестре, пока мама и отчим выпивали. Из-за напряженной обстановки дома у Семашко начались проблемы со здоровьем и успеваемостью в школе. Из-за перенесенных побоев и бессонных ночей, проведенных с младшей сестрой, Людмиле зачастую не хватало сил ходить в школу и она прогуливала уроки. Ее отчислили из школы в девятом классе.   

В 17 лет Людмила сбежала от абьюза в ранний гражданский брак, но и там столкнулась с насилием. Гражданский муж поднимал на нее руку, а она считала его поведение нормой. 

«Дима бил меня не так сильно, как отчим, и после каждой такой вспышки агрессии просил у меня прощения, говорил, что не смог удержать себя в руках, и обещал исправиться, — рассказала “Холоду” Людмила о своем муже. — Это обещание он никогда не сдерживал, но сам факт того, что он готов был передо мной извиняться, был для меня очень ценен. Отчим никогда не просил у меня прощения, и я думала, что раз Дима это делает, значит, он и правда меня любит». 

Я опустилась на самое дно
Я опустилась на самое дно
Меня избивали в семье, я еле окончила школу, сделала аборт и рано родила. Мой муж умер от передоза, а я попала в тюрьму за героин, но смогла выбраться
Общество21 минута чтения

Когда Семашко забеременела, ее гражданский муж обвинил ее в измене и отправил на аборт. Однако Людмиле удалось сохранить беременность. После рождения дочки Людмила вслед за гражданским мужем начала употреблять наркотики. Зависимость перевернула жизнь Людмилы. За несколько лет Семашко похоронила гражданского мужа, который умер от передозировки, отдала маленькую дочку на воспитание свекрови, а сама очутилась на улице. 

Из-за многолетнего употребления и жизни на улице у Людмилы начались серьезные проблемы со здоровьем, также она подверглась сексуализированному насилию со стороны своего соупотребителя. В 2013 году ее посадили по наркотической статье, и сейчас она считает это удачей — в колонии она прекратила употреблять наркотики. После срока она улучшила отношения с дочкой, нашла новую любовь и любимое дело.

Читайте первую часть истории Людмилы в материале «Холода». Продолжение истории выйдет на «Холоде» через несколько дней.

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