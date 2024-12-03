Мужчина отсудил у магазина больше 90 тысяч рублей за поддельный стайлер Dyson 

Житель Москвы отсудил у магазина 96 тысяч рублей за то, что ему продали поддельный стайлер Dyson Airwrap. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Мужчина, имя которого не называется, заказал в подарок стайлер Dyson Airwrap с двухлетней гарантией. Сообщается, что продавец убеждал покупателя в том, что прибор оригинальный, однако при распаковке товара у москвича «возникли вопросы» к его подлинности.

Покупатель обратился в сервисный центр магазина, где ему подтвердили, что стайлер поддельный. После этого мужчина написал претензию продавцу с требованием вернуть ему потраченные деньги. Не получив ответа, он обратился в суд.

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По данным телеграм-канала, суд встал на сторону покупателя и обязал продавца вернуть ему 40990 рублей, которые он потратил на покупку стайлера. Кроме этого, продавец должен выплатить москвичу 14346 рублей неустойки, 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также штраф и затраты на диагностику.

Похожий инцидент с продажей поддельного стайлер Dyson произошел в мае 2024 года. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» писал, что жительница столицы решила заказать в интернет-магазине популярный стайлер Dyson. На сайте покупательницу заверили, что прибор оригинальный и гарантировали его качество. Женщина оформила заказ, однако после получения товара увидела, что он совершенно не похож на оригинал.

Сообщалось, что обманутая покупательница потребовала от магазина вернуть ей деньги, но получив отказ обратилась в суд и написала жалобу в Роспотребнадзор. Суд встал на сторону истца и обязал продавца выплатить ей более 90 тысяч рублей.