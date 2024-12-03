EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Живущие порознь пары старше 60 лет чувствуют себя лучше

13:10 03.12.2024

Партнеры в возрасте 60 лет и старше, предпочитающие жить отдельно, чувствуют себя лучше тех, кто живет под одной крышей. Об этого говорят данные крупнейшего в своем роде исследования, проведенного в Великобритании, результаты которого публикует The Guardian. 

Ученые пришли к выводу, что пары в возрасте 60 лет и старше, которые начали строить романтические отношения в зрелом возрасте и решили не жить вместе, ощущают все их преимущества, в частности, в плане психического здоровья, но избегают «интенсивного повседневного взаимодействия» и обязательств по уходу друг за другом, которые сопутствуют таким отношениям, если люди живут вместе. 

Я опустилась на самое дно
Я опустилась на самое дно
Меня избивали в семье, я еле окончила школу, сделала аборт и рано родила. Мой муж умер от передоза, а я попала в тюрьму за героин, но смогла выбраться
Общество21 минута чтения

В исследовании также опровергается распространенное убеждение, что пожилые люди предпочитают более «традиционные» формы отношений: брак и совместное проживание. Авторы заявляют, что когда люди старше 60 лет формируют новые отношения, то наиболее популярным вариантом является «жить отдельно, но вместе» — его выбирают в 10 раз чаще, чем брак. 

«Если посмотреть на молодых людей, то они живут раздельно, потому что пока не могут позволить себе отдельный дом, но для людей старшего возраста складывается совершенно иная картина — это долгосрочное соглашение, а не временное», — пояснил профессор из Ланкастерского университета Ян Ху. 

Предыдущие исследования в этой области показали, что мужчины ощущают на себе больше преимуществ от брака или совместного проживания, чем женщины. В частности, такая форма отношений положительно влияет на их психическое здоровье. Это связано с тем, что «женщины старшего возраста, как правило, берут на себя большую долю домашних обязанностей и задач по уходу» за партнером.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Любите мемы с животными? Возможно, вы смеетесь над насилием
Интернет и мемы
Любите мемы с животными? Возможно, вы смеетесь над насилием
Разбираем со специалистами вирусные видео
29 минут чтения
Я опустилась на самое дно
Общество
Я опустилась на самое дно
Меня избивали в семье, я еле окончила школу, сделала аборт и рано родила. Мой муж умер от передоза, а я попала в тюрьму за героин, но смогла выбраться
21 минута чтения
Джо Байден помиловал своего сына
Мир
Джо Байден помиловал своего сына
Ему грозило до 25 лет лишения свободы и два уголовных дела. Президент понадеялся, что американцы поймут его решение
4 минуты чтения
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Общество
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Я готовилась четыре года, мне приходилось спать на полу, но я все равно в восторге. Здесь к врачам относятся намного лучше, чем в России
8 минут чтения
Поджег и смотрел
Криминал
Поджег и смотрел
В Екатеринбурге мужчина похитил и пытал бывшую девушку, а потом повез ее на кладбище. Ей чудом удалось спастись
21 минута чтения
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Мир
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Она выросла в СССР, знает русский язык и не любит Россию. Кто такая Кая Каллас и чего от нее ждать?
19 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.