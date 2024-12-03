Живущие порознь пары старше 60 лет чувствуют себя лучше

Партнеры в возрасте 60 лет и старше, предпочитающие жить отдельно, чувствуют себя лучше тех, кто живет под одной крышей. Об этого говорят данные крупнейшего в своем роде исследования, проведенного в Великобритании, результаты которого публикует The Guardian.

Ученые пришли к выводу, что пары в возрасте 60 лет и старше, которые начали строить романтические отношения в зрелом возрасте и решили не жить вместе, ощущают все их преимущества, в частности, в плане психического здоровья, но избегают «интенсивного повседневного взаимодействия» и обязательств по уходу друг за другом, которые сопутствуют таким отношениям, если люди живут вместе.

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В исследовании также опровергается распространенное убеждение, что пожилые люди предпочитают более «традиционные» формы отношений: брак и совместное проживание. Авторы заявляют, что когда люди старше 60 лет формируют новые отношения, то наиболее популярным вариантом является «жить отдельно, но вместе» — его выбирают в 10 раз чаще, чем брак.

«Если посмотреть на молодых людей, то они живут раздельно, потому что пока не могут позволить себе отдельный дом, но для людей старшего возраста складывается совершенно иная картина — это долгосрочное соглашение, а не временное», — пояснил профессор из Ланкастерского университета Ян Ху.

Предыдущие исследования в этой области показали, что мужчины ощущают на себе больше преимуществ от брака или совместного проживания, чем женщины. В частности, такая форма отношений положительно влияет на их психическое здоровье. Это связано с тем, что «женщины старшего возраста, как правило, берут на себя большую долю домашних обязанностей и задач по уходу» за партнером.