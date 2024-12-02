Экс-глава НАТО допустил территориальные уступки для окончания войны в Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Украина может временно уступить оккупированные территории России для «быстрого окончания войны». Об этом пишет немецкий телеканал N-TV.

Столтенберг подчеркнул, что поддерживает требование президента Украины Владимира Зеленского не уступать России никаких территорий в случае прекращения огня, но считает это маловероятным. «Это не значит, что Украина должна отдать территорию навсегда», — заявил он.

По его словам, Киев должен получить гарантии безопасности в обмен на временную уступку территории. К ним он относит членство в НАТО и «другие способы вооружить и поддержать украинцев».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 5 €

10 €

20 €

30 € 5 €

10 €

20 €

Другая Поддержать ежемесячно — 10 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

«Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, которые Россия сейчас контролирует. Однако мы видим, что это не всегда реально в ближайшем будущем», — добавил бывший генсек НАТО.

Ранее в интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский допустил, что соглашение о прекращении огня в Украине может быть достигнуто, если подконтрольная Киеву территория окажется «под зонтиком НАТО».

«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Нам нужно сделать это быстро. И тогда Украина сможет вернуть [оккупированные территории] дипломатическим путем», — заявил Зеленский.

Он отметил, что прекращение огня необходимо для предотвращения оккупации Россией новых регионов Украины. По данным издания, Зеленский впервые намекнул на мирное соглашение, при котором Россия сохранит контроль над оккупированными регионами. В июле он заявлял, что это возможно только после проведения «свободного и честного референдума», но перед этим территории должны вернуться под контроль Украины.