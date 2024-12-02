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Общество

Россиянам хотят запретить ходить и курить

13:37 02.12.2024

На рассмотрение Госдумы планируется внести законопроект о запрете курения при передвижении пешком по улице. Об этом телеграм-каналу Shot сообщил депутат от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

«Прежде всего человек, идущий по улице, распространяет дым вокруг себя, и некурящие люди, случайно оказавшиеся рядом, вынуждены вдыхать его и вредить своему здоровью по чужой вине. А вред пассивного курения давно уже описан. Кроме того, в такой ситуации загрязняется воздух, из-за чего ухудшается экологическая обстановка», — сказал он, не уточнив, коснется ли этот запрет людей, которые курят, стоя на улице.

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По словам Хамитова, «если этот запрет будет принят, то все вышеперечисленные проблемы будут если не полностью решены, то, по крайней мере, сведены к минимуму».

В свою очередь, политолог Михаил Виноградов в своем телеграм-канале без указания источников уточняет, что за нарушение запрета на курение на ходу Хамитов предложил ввести штрафы в пять тысяч рублей. 

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Ранее Минздрав поддержал разработанный партией «Новые люди» законопроект, предполагающий введение запрета на продажу табачной и никотинсодержащей продукции гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года.

Авторы документа подчеркивают, что такой закон полностью соответствовал бы основам российской государственной политики противодействия потреблению табака. При этом они сослались на данные ВЦИОМ, согласно которым каждый четвертый россиянин в возрасте от 18 до 24 лет ежедневно выкуривает несколько сигарет. 

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