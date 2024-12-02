Матвиенко допустила переговоры с Украиной

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что реальные попытки начать переговоры с Украиной могут быть предприняты в 2025 году. Об этом она сообщила в интервью газете «Аргументы и Факты».

Матвиенко отметила, что в последнее время «утихли» громкие заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении положить конец войне в Украине. Тем не менее, по ее словам, Трамп «эту тему не оставляет» и она будет определяться в Вашингтоне после инаугурации Трампа 20 января 2025 года.

«Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет. Это, повторяю, мой личный прогноз. Что будет дальше — посмотрим», — сказала она.

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Матвиенко подчеркнула, что для решения вопросов долгосрочной безопасности в регионе и мире нужны настоящие переговоры, а не «однодневные полумеры», соглашения «непонятного статуса» или обсуждения краткосрочных решений вроде заморозки конфликта.

«А во-вторых, нам, особенно в текущей ситуации, не нужно оглядываться на Вашингтон и останавливаться в ожидании какого-либо развития событий там. Нужно продолжать самим работать над достижением своих целей», — отметила председатель Совфеда.

Матвиенко сказала, что в настоящее время между американскими и российскими законодателями отсутствуют условия для возобновления переговоров. Чтобы показать серьезные конструктивные намерения, команда Трампа после его инаугурации должна отказаться от практики антироссийских санкций, считает она.

«Причем не только российских. Пусть новый президент отменит санкции против парламентариев», — заявила Матвиенко.В конце ноября CNN со ссылкой на неназванные источники писало, что избранный советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц рассматривает предложения о прекращении войны между Россией и Украиной. По словам источников, конкретные детали стратегии еще прорабатываются и американские чиновники, скорее всего, будут настаивать на прекращении огня на ранней стадии, чтобы временно заморозить конфликт.