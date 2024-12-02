Эксперты предсказали рост тарифов на такси в России из-за нового законопроекта

В Госдуме предложили обязать водителей такси устанавливать специальный видеорегистратор, который будет снимать обстановку внутри салона во время поездки. Такая инициатива может поднять тарифы на такси. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли и законопроект, который внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Авторы законопроекта, среди который глава ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Ярослав Нилов, считают, что видеосъемка позволит обезопасить как пассажиров, так и таксистов. В салоне машины обязательно должно находиться предупреждение о том, что во время поездки ведется видеосъемка. При этом перевозчиков обяжут хранить записи с камер в электронном виде и предоставлять к ним доступ правоохранительным органам, если они его запросят.

Нилов уверен, что видеокамеры помогут избежать конфликтов между пассажирами и водителем, а также усилят безопасность всех, кто находится в салоне. Парламентарии приводят в пример трагедию в Коркино в Челябинской области, где убили 40-летнюю таксистку. Ее убийство привело к погромам в «цыганском квартале» и отставке главы Коркинского района.

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В случае невыполнения требования нарушителям грозит административная ответственность. Таксист будет обязан выплатить штраф в размере одной-трех тысяч рублей, а юрлица — в размере 30-50 тысяч рублей, согласно статье 11.14.1 КоАП РФ «Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

Инициативу депутатов подвергли сомнению эксперты. Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова уверена, что камеры не помогут сделать поездки безопасными на 100 процентов: если злоумышленник задумал убийство или ограбление, он может просто сорвать и выбросить установленный видеорегистратор.

Кроме того, эксперты не до конца понимают, кто именно будет закупать видеорегистраторы. Зампред общественного совета при Минтрансе Илья Зотов предположил, что многие таксисты могут уйти в «серую зону», если их обяжут оплачивать установку камер в своих автомобилях. Это в свою очередь отразится на ценах на такси и на время ожидания машин.

«За чей счет будут закупаться эти устройства? Если за счет таксистов, то очевидно, что эти затраты будут компенсированы повышением тарифа. А если кто-то из водителей-самозанятых на личной машине не захочет снимать себя и салон своего автомобиля, то он либо вообще уйдет из этой отрасли, либо перейдет в серую зону. В итоге легальных автомобилей такси станет меньше, а значит, увеличится время ожидания машины клиентом», — объяснил ситуацию Зотов.

Похожее мнение высказал управляющей организации сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин. По его словам, государство и так обложило таксистов рядом невыполнимый требований: осмотры каждый день, оформление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), перекраска личных автомобилей в цвет такси. Дополнительное требование может стать последней каплей, которая переправит водителей на «серый рынок перевозок», когда такси заказывают через мессенджеры и соцсети.

Еще осенью стало известно, что более миллиона российских таксистов стали работать нелегально из-за закона о такси, который вступил в силу с 1 сентября. Новые правила требуют от таксистов существенных затрат, которые делают работу в такси нерентабельной. Эти требования не смогли выполнить более 70% таксистов, работающих в России.