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Общество

Более миллиона таксистов стали работать нелегально из-за нового закона

12:08 29.10.2024

Требования нового закона о такси, который вступил в силу 1 сентября, не могут выполнить более 70% работающих в России таксистов. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Союза пользователей платформ «Цифровой мир». 

Речь идет, в частности, об обязанности внести данные машины в специальный реестр, а также оформить автомобиль соответствующим образом — покрасить в цвет, определенный для такси властями региона, установить накрышный фонарь и «шашечки» на бортах. Кроме того, новый закон обязывает таксистов проходить ежедневный медицинский и технический осмотры, а также оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП).

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По словам председателя «Цифрового мира» Валерия Корнеева, выполнение новых обязанностей требует от таксистов существенных затрат, зачастую делающих подработку в такси нерентабельной. Кроме того, Корнеев отметил, что во многих регионах отсутствует инфраструктура для прохождения медицинских и технических осмотров.

«Это привело к тому, что из агрегаторов такси ушло около миллиона самозанятых водителей, работающих на собственных автомобилях», — утверждает он. По словам Корнеева, эти водители не перестали заниматься извозом, а продолжили работать на теневом рынке. Вместо агрегаторов они берут заказы в мессенджерах и соцсетях.

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Он отметил, что в сети есть около четырех тысяч площадок, где размещаются заказы на поездки, и на них подписаны около 10 миллионов человек. При этом Корнеев предупредил, что массовый уход таксистов в «серую» зону может привести к росту числа опасных инцидентов.

«Заказывая такси через социальные сети и мессенджеры, пассажир не получает информации о перевозчике, не знает, есть ли у него разрешение на работу и даже водительские права», — сказал Корнеев. Он добавил, что вступление в силу нового закона привело к «хаосу в отрасли» и напрямую «сказывается на безопасности пассажиров, особенно женщин и детей, которые не могут физически постоять за себя».

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