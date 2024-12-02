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Общество

Российские железнодорожные вагоны оказались не нужны даже России

17:45 02.12.2024

Новые российские железнодорожные вагоны массово копятся на заводах, потому что они оказались не нужны даже холдингу «Российские железные дороги» (РЖД). На некоторых предприятиях их складируют в несколько ярусов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания вагоностроителей и замминистра транспорта Алексей Шило от 26 ноября.

Как утверждает газета, сейчас на предприятиях простаивают более двух с половиной тысяч новых грузовых вагонов, которые до сих пор не отправили заказчикам. При этом заводы не перестают производить новые вагоны, и «ситуация с каждым днем становится все более критической», доложил исполнительный директор Объединения вагоностроителей (ОВС) Евгений Семенов. Больше всего вагонов скопилось на Уралвагонзаводе — там насчитывают более 900 единиц подвижного состава.

РЖД перестали принимать новые грузовые вагоны с вагоностроительных заводов из-за их избытка, который оценивают более чем в 250 тысяч единиц. Из-за этого холдингу пришлось вводить меры по ограничению доступа новых вагонов на сеть. Например, РЖД усложнили процедуру приписки вагона, которая нужна для получения идентификационного номера.

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Семенов пожаловался, что Минтранс утвердил новую процедуру, по которой приписку стало получить еще сложнее. Он объяснил, что для получения номера вагона завод обязан приписать его к станции, однако Минтранс выпустил разъяснение с перечнем оснований, по которым завод может получить отказ в приписке. Например, отказ может прийти из-за «недостоверности или неполноты сведений по вагонам». Нередки случаи, когда владельцы инфраструктур просто не согласовывают заводам приписки к прилегающим станциям, и вагоны остаются в простое.

Источник «Коммерсанта» среди вагоностроителей считает, что такие правила приписки больше не актуальны в современных условиях. Он уточняет, что даже РЖД еще в марте 2010 года признали эти правила устаревшими. Кроме того, в России не проводили ревизии станций, так как все осознавали формализм этой процедуры, говорит собеседник газеты. Он признался, что не понимает опасений РЖД и Минтранса по поводу избытка в парке вагонов и считает их метод урегулирования ситуации «некорректным».

РЖД уже не в первый раз создают проблемы для железнодорожных операторов. В октябре монополия решила ограничить обработку порожних вагонов, их перевозка должна была согласовываться на двух уровнях, что значительно усложнило процесс. Теперь нельзя перевозить более 42 тысяч порожних вагонов в сутки.

В результате операторы предупредили, что такая политика РЖД может привести к коллапсу в портах. С этим вопросом они даже обратились к советнику Путина Игорю Левитину.

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