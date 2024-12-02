Российские железнодорожные вагоны оказались не нужны даже России

Новые российские железнодорожные вагоны массово копятся на заводах, потому что они оказались не нужны даже холдингу «Российские железные дороги» (РЖД). На некоторых предприятиях их складируют в несколько ярусов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания вагоностроителей и замминистра транспорта Алексей Шило от 26 ноября.

Как утверждает газета, сейчас на предприятиях простаивают более двух с половиной тысяч новых грузовых вагонов, которые до сих пор не отправили заказчикам. При этом заводы не перестают производить новые вагоны, и «ситуация с каждым днем становится все более критической», доложил исполнительный директор Объединения вагоностроителей (ОВС) Евгений Семенов. Больше всего вагонов скопилось на Уралвагонзаводе — там насчитывают более 900 единиц подвижного состава.

РЖД перестали принимать новые грузовые вагоны с вагоностроительных заводов из-за их избытка, который оценивают более чем в 250 тысяч единиц. Из-за этого холдингу пришлось вводить меры по ограничению доступа новых вагонов на сеть. Например, РЖД усложнили процедуру приписки вагона, которая нужна для получения идентификационного номера.

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Семенов пожаловался, что Минтранс утвердил новую процедуру, по которой приписку стало получить еще сложнее. Он объяснил, что для получения номера вагона завод обязан приписать его к станции, однако Минтранс выпустил разъяснение с перечнем оснований, по которым завод может получить отказ в приписке. Например, отказ может прийти из-за «недостоверности или неполноты сведений по вагонам». Нередки случаи, когда владельцы инфраструктур просто не согласовывают заводам приписки к прилегающим станциям, и вагоны остаются в простое.

Источник «Коммерсанта» среди вагоностроителей считает, что такие правила приписки больше не актуальны в современных условиях. Он уточняет, что даже РЖД еще в марте 2010 года признали эти правила устаревшими. Кроме того, в России не проводили ревизии станций, так как все осознавали формализм этой процедуры, говорит собеседник газеты. Он признался, что не понимает опасений РЖД и Минтранса по поводу избытка в парке вагонов и считает их метод урегулирования ситуации «некорректным».

РЖД уже не в первый раз создают проблемы для железнодорожных операторов. В октябре монополия решила ограничить обработку порожних вагонов, их перевозка должна была согласовываться на двух уровнях, что значительно усложнило процесс. Теперь нельзя перевозить более 42 тысяч порожних вагонов в сутки.

В результате операторы предупредили, что такая политика РЖД может привести к коллапсу в портах. С этим вопросом они даже обратились к советнику Путина Игорю Левитину.