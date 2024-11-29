В России разработали светящуюся в темноте брусчатку

Омские ученые совместно с коллегами из экспериментального завода «Нефтехим» разработали светящуюся в темноте брусчатку. По их словам, брусчатка обладает высокой прочностью и устойчивостью к морозам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Сообщается, что высокопрочная брусчатка, предназначена для тротуаров, пешеходных дорог, скверов и садово-парковых зон.

«Мы создали композитный материал, который сможет выдерживать высокие нагрузки, вызванные движением пешеходов по ее поверхности, причем во всех климатических зонах. Брусчатка из этого материала сможет светиться ярко ночью и заметно днем. Цвет может быть любым, в зависимости от ландшафта и оформления среды», — рассказал руководитель лаборатории Омского государственного технического университета Александр Голунов.

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Он отметил, что энергопотребление одного блока будет сопоставимо с обычной лампочкой. «Световые блоки могут быть подключены к системе управления, и тогда благодаря заранее разработанной программе можно будет управлять освещением на личном подворье, в сквере или парке», — сказал ученый.

Он объяснил, что брусчатка будет производиться из доступного сырья, что сделает ее недорогой. Укладка плитки будет похожа на укладку обычного тротуарного покрытия, но для каждого элемента потребуется подвести электропитание. Также брусчатку можно будет подключать к солнечным батареям. РИА «Новости» отмечает, что разработчики уже произвели опытную партию продукции.

Тем временем жители регионов с приходом холодов жалуются на скользкие и заваленные снегом тротуары. Жители Назарова сообщали, что тротуары в городе не чистят. В Красноярске жаловались на заваленные снегом тротуары, а жители Нижневартовска — на гололед, из-за которого людям стало опасно передвигаться по тротуарам. Жительница Челябинской области в марте сообщала, что из-за гололедицы упала и сломала руку.