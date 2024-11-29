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Общество

Россияне объявили голодовку на недоплывшем до Антарктиды круизном лайнере

11:04 29.11.2024

Россияне, находящиеся на борту экспедиционного судна SH Diana круизной компании Swan Hellenic, объявили голодовку. Пассажиры недовольны тем, что компания отказалась полностью возместить им расходы за отмененное путешествие в Антарктиду, которое не состоялось из-за поломки двигателя. Об этом пишет The Times.

В 20-дневный круиз на борту корабля отправились 170 пассажиров. Рейс стартовал 13 ноября в Кейптауне, лайнер должен был добраться до Антарктиды и завершить плавание в Ушуайе на юге Аргентины. Стоимость такого путешествия — от семи до десяти тысяч фунтов стерлингов, или от 970 тысяч до 1,4 миллиона рублей.

Фото: The Times

Запланированную поездку в Антарктиду в итоге пришлось отменить из-за неисправности одного из электродвигателей. Компания, в свою очередь, «выразила глубокое сожаление» из-за смены планов и предложила компенсацию в размере 50% от стоимости билета или скидку в 65% в случае бронирования другого круиза в течение двух лет. Им также пообещали бесплатные экскурсии по Ушуайе после того, как корабль доберется до порта. Сообщается, что сейчас судно движется со скоростью 11 километров в час. 

По словам исполнительного директора компании Андреи Зито, предложение, сделанное пассажирам, «значительно превышает установленное законом требование — примерно на 30% процентов».

«Многие из очень разочарованных пассажиров приняли наше предложение, а некоторые уже перебронировали билеты», — сказала она в разговоре с The Times.

Отмена поездки в Антарктиду и предложение о неполном возмещении расходов на путешествие возмутило многих пассажиров. «Для большинства из нас это первое посещение Антарктиды, а для многих — потенциально последняя возможность. Среди нас люди с инвалидностью, пожилые люди, и они боролись за то, чтобы добраться до этого места, но поездка была прервана. Для многих из нас посещение Антарктиды было в списке желаний, который мы хотим выполнить до конца жизни», — говорится в адресованном компании письме пассажиров, с которым ознакомилось издание.

Анонимный источник издания на корабле добавил, что сейчас «многие пассажиры очень рассержены». Он считает, что компания должна была сделать им «более выгодное предложение, чтобы сдержать растущий гнев».

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Тем временем несколько россиян в знак протеста объявили голодовку. Пассажирка Наталья из Волгограда рассказала телеграм-каналу Baza, что отдала свои последние деньги за возможность увидеть Антарктиду.

«Восемь лет я копила деньги. Этот круиз стоил мне 1,2 миллиона рублей — все сбережения», — заявила она.

Двое пассажиров из Екатеринбурга рассказали, что объявили голодовку 25 ноября. По их словам, Наталья присоединилась к ним спустя несколько часов и сейчас у нее «очень болит голова». Несмотря на это женщина утверждает, что намерена голодать «до победного».

Пассажиры также поделилась, что в настоящее время ситуация на борту «накалена», а судно тем временем сильно качает. Экипаж корабля заверил, что никакой угрозы безопасности нет, однако у пассажиров «нет уверенности в этом». 

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