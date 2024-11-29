Россияне объявили голодовку на недоплывшем до Антарктиды круизном лайнере

Россияне, находящиеся на борту экспедиционного судна SH Diana круизной компании Swan Hellenic, объявили голодовку. Пассажиры недовольны тем, что компания отказалась полностью возместить им расходы за отмененное путешествие в Антарктиду, которое не состоялось из-за поломки двигателя. Об этом пишет The Times.

В 20-дневный круиз на борту корабля отправились 170 пассажиров. Рейс стартовал 13 ноября в Кейптауне, лайнер должен был добраться до Антарктиды и завершить плавание в Ушуайе на юге Аргентины. Стоимость такого путешествия — от семи до десяти тысяч фунтов стерлингов, или от 970 тысяч до 1,4 миллиона рублей.

Фото: The Times

Запланированную поездку в Антарктиду в итоге пришлось отменить из-за неисправности одного из электродвигателей. Компания, в свою очередь, «выразила глубокое сожаление» из-за смены планов и предложила компенсацию в размере 50% от стоимости билета или скидку в 65% в случае бронирования другого круиза в течение двух лет. Им также пообещали бесплатные экскурсии по Ушуайе после того, как корабль доберется до порта. Сообщается, что сейчас судно движется со скоростью 11 километров в час.

По словам исполнительного директора компании Андреи Зито, предложение, сделанное пассажирам, «значительно превышает установленное законом требование — примерно на 30% процентов».

«Многие из очень разочарованных пассажиров приняли наше предложение, а некоторые уже перебронировали билеты», — сказала она в разговоре с The Times.

Отмена поездки в Антарктиду и предложение о неполном возмещении расходов на путешествие возмутило многих пассажиров. «Для большинства из нас это первое посещение Антарктиды, а для многих — потенциально последняя возможность. Среди нас люди с инвалидностью, пожилые люди, и они боролись за то, чтобы добраться до этого места, но поездка была прервана. Для многих из нас посещение Антарктиды было в списке желаний, который мы хотим выполнить до конца жизни», — говорится в адресованном компании письме пассажиров, с которым ознакомилось издание.

Анонимный источник издания на корабле добавил, что сейчас «многие пассажиры очень рассержены». Он считает, что компания должна была сделать им «более выгодное предложение, чтобы сдержать растущий гнев».

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Тем временем несколько россиян в знак протеста объявили голодовку. Пассажирка Наталья из Волгограда рассказала телеграм-каналу Baza, что отдала свои последние деньги за возможность увидеть Антарктиду.

«Восемь лет я копила деньги. Этот круиз стоил мне 1,2 миллиона рублей — все сбережения», — заявила она.

Двое пассажиров из Екатеринбурга рассказали, что объявили голодовку 25 ноября. По их словам, Наталья присоединилась к ним спустя несколько часов и сейчас у нее «очень болит голова». Несмотря на это женщина утверждает, что намерена голодать «до победного».

Пассажиры также поделилась, что в настоящее время ситуация на борту «накалена», а судно тем временем сильно качает. Экипаж корабля заверил, что никакой угрозы безопасности нет, однако у пассажиров «нет уверенности в этом».