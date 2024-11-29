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Общество

Одна из крупнейших госкомпаний России оказалась на пороге кризиса из-за действий правительства

17:07 29.11.2024

Государственная монополия «Транснефть» обратилась к правительству с просьбой разрешить с января поднять тарифы на прокачку нефти. Если этого не сделать, компании грозит «потеря ликвидности», то есть отсутствие денег, сообщила «Транснефть» в письме правительству. О письме сообщил РБК.

Деньги на счетах компании почти полностью закончатся к 2026 году, а к 2029-му дефицит средств превысит полтриллиона рублей, говорится в письме. Причиной «Транснефть» назвала увеличение налога на прибыль до 40%, которое правительство провело специальным законом через российский парламент.

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Сейчас налог на прибыль для российских компаний составляет 20%. С 1 января он поднимется до 25%. Благодаря тому, что для «Транснефти» налог составит 40% вместо нынешних 20%, Минфин ожидает дополнительного поступления в госбюджет 20–40 миллиардов рублей в год.

Компания просит правительство разрешить поднять тарифы на прокачку нефти на «уровень фактической инфляции», 8,7%. В противном случае из-за «хронического отставания индексации тарифов» и одновременного увеличения налога «риск потери ликвидности будет только нарастать», предупредила госмонополия.

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Акции «Транснефти» после появление новости о предкризисном положении компании упали на 3,4%. С 15 ноября, когда впервые стало известно о повышенном налоге, бумаги просели в цене на 25%. Госмонополия на фоне падения котировок приняла решение на публиковать финансовую отчетность за девять месяцев этого года. 

Повышение тарифа могло бы принести «Татнефти» около 222 миллиардов рублей в год, что за вычетом налога на прибыль даст 80 миллиардов рублей дополнительной выручки, сообщил РБК аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман. В компании «Ренессанс Капитал» журналистам заявили, что рост налога на прибыль негативно отразится на выплатах дивидендов, инвестпрограмме «Транснефти» и способности погашать накопившиеся долги. 

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