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Политика

Экс-премьер Великобритании рассказал о воюющем «чужими руками» против России Западе

09:08 29.11.2024

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство несет «моральную ответственность» за Украину, которая подписала Будапештский меморандум 1994 года. Согласно документу, страна получила гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, которое сейчас могло бы защитить ее «от происходящего ужаса». Об этом Джонсон рассказал в подкасте The Latest издания The Telegraph.

«Если бы у них было ядерное оружие сдерживания, их сейчас не убивали бы в их собственных домах по приказу Путина. Мы тоже причастны к этому. Мы подписали тот меморандум. Мы несем моральную ответственность за их положение», — заявил он.

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Джонсон считает, что Запад должен определить гарантии безопасности, которые он может дать Украине. В их числе — членство в НАТО и гарантия ее пятой статьи, которая «сохраняет мир в Европе вот уже 80 лет». Он добавил, что именно по этой причине «страны Балтии находятся в НАТО».

«Мы ведем войну чужими руками, но не даем нашим союзникам возможности выполнять свою работу. На протяжении многих лет мы позволяем им сражаться со связанными за спиной руками и это жестоко», — подчеркнул он.

Бывший премьер отметил, что британские войска должны помочь защитить границу Украины в рамках любого мирного соглашения. По его словам, ответственность за охрану линии прекращения огня в Украине должна быть возложена на многонациональную группу европейских миротворческих сил. Все страны, кроме Швеции, имеют «прямые травматические воспоминания о российском вторжении, а теперь они есть и у Украины», сказал он.

Издание напомнило, что Владимир Путин ранее пригрозил нанести удары «по центрам принятия решений» в Киеве новой баллистической ракетой «Орешник». Он также предупредил, что Россия применит все доступное ей оружие против Украины, если Киев обзаведется ядерным арсеналом. После этого заявления власти Украины перенесли заседания верховной Рады в охраняемый правительственный район, сообщала британская газета Financial Times. 

На прошлой неделе Украина впервые использовала британские ракеты Storm Shadow и американские Atacms для нанесения ударов по целям на территории России, что «вызвало гнев Кремля», отмечает The Telegraph.

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