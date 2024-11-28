В октябре на Мальдивах отдохнуло рекордное количество россиян

В октябре 2024 года Мальдивы постили 22,6 тысячи российских туристов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на полученные им данные Министерства туризма Мальдивской Республики. Издание отмечает, что это рекордный показатель с октября 2019 года.

В минувшем октябре Россия также вышла в лидеры среди стран, чьи граждане посетили Мальдивы. Так, доля российских граждан в общем турпотоке Мальдивской Республики составила 13,1%. На втором месте оказалась Германия откуда на Мальдивы приехало 11,4% от общего количества туристов, а на третьем — Китай с долей в 10,8%.

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Всего за десять месяцев 2024 года Мальдивы посетили 184,9 тысячи россиян, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года, но меньше, чем в 2021 году, когда за первые десять месяцев в Мальдивскую Республику съездили 188,8 тысячи российских граждан.

Рост потока российских туристов в октябре обусловлен климатическими факторами, рассказал РБК гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Он пояснил, что к этому месяцу Средиземное море становится холодным из-за чего в Турции — самом популярном у россиян зарубежном направлении отдыха — заканчивается пляжный сезон. В то же время на популярных среди россиян азиатских курортах, в частности, в Таиланде в это время еще продолжается сезон дождей.

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При этом поездки на Мальдивы, которые в России традиционно считались люксовым отдыхом, в последние годы стали доступнее, отмечают эксперты. По их словам, с 2021 года среди приезжающих на Мальдивы россиян растет популярность гестхаусов — небольших частных отелей с более демократичными ценами. Кроме того, некоторые российские туроператоры в последние годы продавали бюджетные туры на Мальдивы на чартерных рейсах.