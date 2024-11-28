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Общество

Пассажир загоревшегося в Турции рейса «Азимута» пожаловался на отсутствие помощи

09:05 28.11.2024

Пассажир самолета авиакомпании «Азимут», который загорелся после посадки в турецкой Анталье, пожаловался на отсутствие помощи со стороны авиаперевозчика, пишет РИА «Новости».

По его данным, житель Краснодара по имени Султан принял участие в спасении пассажиров загоревшегося лайнера — он помог открыть аварийный выход и выпустить людей. Однако из-за пожара он опоздал на пересадку и не улетел в Египет, как планировал.

Тогда он обратился к представителям «Азимута», рассказал о сложившейся ситуации и сообщил, что у него нет денег, чтобы продолжить свое путешествие. «Они сказали, что «мы здесь ни при чем», что «ничем не можем вам помочь». И предложили обратиться в турецкую авиакомпанию, выполнявшую рейс в Египет», — рассказал Султан.

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По его словам, он трижды звонил на горячую линию авиакомпании, но так и не добился никакой помощи. Султан отметил, что даже питания, предоставленного авиакомпанией оставшимся в аэропорту пассажирам загоревшегося рейса, с трудом хватило на всех.

«Оставались в аэропорту 30 с чем-то человек, принесли на 25 человек еду. Как-то разделили, поделились друг с другом», — рассказал мужчина.

В свою очередь, авиакомпания «Азимут» пообещала в будущем выплатить пассажирам загоревшегося самолета 100 тысяч рублей в качестве компенсации. «Обидно, что со стороны компании «Азимут» ноль внимания было. Если честно, не нужны мне их 100 тысяч. Моральная помощь от них нужна была в тот момент», — прокомментировал это обещание Султан.

Он рассказал, что все-таки смог улететь в Египет благодаря помощи местного жителя, который согласился дать наличных денег на билет в обмен на банковский перевод.

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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся после посадки в турецкой Анталье 24 ноября. Пассажиров лайнера удалось оперативно эвакуировать, а пожар потушить. В результате никто не пострадал. Позже представители авиаперевозчика объяснили произошедшее «жесткой посадкой», которая стала следствием непрогнозируемого «сдвига ветра».

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