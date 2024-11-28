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Общество

Меню московских ресторанов решили перевести на арабский язык 

17:15 28.11.2024

Столичная мэрия поддержала идею перевода меню всех городских ресторанов на арабский язык. Об этом в своем телеграм-канале написал ресторатор Александр Сысоев.

По его словам, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк предложил «бесплатно переводить меню всех ресторанов на арабский язык». Такое решение было принято для привлечения арабских туристов. 

«Сейчас, например, тот же Four Seasons почти полностью забит арабами из ОАЭ и Катара. Понятно, что большинство арабов знаю английский, но арабский язык им гораздо удобнее», — пишет Сысоев. 

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Омбудсмен ресторанного рынка Москвы и основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов в разговоре с Business FM поддержал идею и подтвердил, что в столице есть спрос на иностранные меню. 

«Многие рестораны переводят свои меню на иностранные языки, адаптируясь под иностранного туриста. Вчера департамент торговли и услуг Москвы вынес это предложение и предложил помочь с переводчиками-арабистами, которые бесплатно смогут это осуществить. Если говорить про нашу франшизу, была раньше на английском и испанском, сейчас есть китайские меню. Чем больше будет возможности у гостей посмотреть меню на родном языке, тем лучше будет спрос», — пояснил он. 

В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город посетили 24,5 миллиона туристов, но только 10% из них — иностранцы. Большинство туристов приезжают из Китая. В топ также вошли Турция, Индия и Иран. При этом арабских гостей, по словам Собянина, тоже становится больше. В 2023 году доковидный рекорд побили ОАЭ, Кувейт и Катар.

Арабский язык является официальным в 24 странах, в частности, в Египте, Израиле, Алжире, ОАЭ, Саудовской Аравии и Сирии. 

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