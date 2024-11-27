Собака четыре дня ждала на льду реки утонувшего хозяина

В селе Караидель на севере Башкортостана дворняга по кличке Белка четыре дня ждала своего хозяина на льду реки Уфы. Хозяин, 59-летний местный житель, ехал по льду на велосипеде и провалился под воду, рассказало МЧС России.

Лед оказался слишком тонким, он треснул и ездок утонул в ста метрах от берега. Рядом были очевидцы, которые попытались помочь и вытащить мужчину на берег — но не справились, рассказали спасатели. Один из бросившихся на помощь сам провалился под лед, его сумели достать из холодной воды и сразу увезли в больницу.

Спасатели начали поиски погибшего на следующий день. Почти сразу водолазы достали с семиметровой глубины велосипед, но тело мужчины пришлось искать четверо суток.

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С самого первого дня на место трагедии пришла и отказывалась уходить собака погибшего, сообщило местное издание «УФА1.РУ». Белка сидела прямо на льду реки, никуда не уходя. Ее пытались забрать родственники утонувшего мужчины и сотрудники МЧС, «но она никому не давалась», рассказали журналисты со слов спасателей.

Тело нашли и достали из воды только на четвертые сутки. Белка была рядом и все видела, сказали спасатели. По их словам, было видно, как «надежда в глазах собаки погасла».

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Вечером родственник погибшего сообщил «УФА1.РУ», что Белка согласилась пойти с ним. Она не хотела покидать место гибели хозяина до последнего, но в конце концов послушалась и позволила себя забрать, рассказал собеседник журналистов. Мужчина пообещал, что будет заботиться о животном и «с Белкой все будет хорошо».

Журналисты издания выяснили, что погибший на том же самом месте семь лет назад потерял жену и друга. В октябре 2017 года все трое плыли по реке на байдарке, но она перевернулась, и жена с другом не смогли спастись. Хозяин Белки тогда выжил.