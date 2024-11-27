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Общество

Названы заставляющие 30-летних чувствовать себя вдвое старше причины

12:00 27.11.2024

Российские ученые изучили влияние никотина и энергетических напитков на организм молодежи в возрасте от 18 до 20 лет и пришли к выводу, что их совместное употребление приводит к преждевременному старению организма и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты опубликованы в сборнике Week of Russian science. 

Провести подобное исследование предложила студентка третьего курса Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В. И. Разумовского Николь Клочкова. «Многие студенты прибегают к энергетическим напиткам, чтобы подольше не спать. Курение сейчас также распространено среди молодежи, поэтому мне было интересно изучить их совместное влияние», — рассказала она. 

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В научной работе отмечается, что энергетики негативно воздействуют на нервные клетки человека, увеличивают уровень гормонов щитовидной железы и ионов кальция. При этом энергетические напитки в сочетании с никотином, как утверждается, повышают артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также увеличивают концентрацию холестерина в крови. Кроме того, ученые обнаружили также разрушение клеток печени и поджелудочной железы.

«Я бы посоветовала молодым людям не губить свой организм ради дополнительных двух-трех часов бодрствования, потому что последствия, если не сразу, то обязательно настигнут в будущем. И они могут быть уже непоправимы. Через десять лет многие почувствуют эффект от своих привычек, и в 30 лет их организм может оказаться в состоянии, сравнимом с 60-летним», — подчеркнула Клочкова.

Руководитель исследования, старший преподаватель СГМУ им. В.И. Разумовского Галина Урядова рассказала, что результаты исследования можно использовать для профилактики злоупотребления энергетиками и курением среди молодежи. 

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