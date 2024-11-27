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Политика

Губернатор потребовал восполнить потери на фронте и повысил бонус к контракту на полтора миллиона рублей

15:50 27.11.2024

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил о своем решении увеличить сумму единовременной выплаты россиянам за подписание контракта с Минобороны на 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет телеграм-канал «Улпресса».

«Нам нужно восполнить потери, которые несем на «СВО». До нового года мы должны обеспечить 900 контрактников. Принял решение, что с сегодняшнего дня подписываем указ о дополнительной выплате в 1,5 млн рублей. Таким образом, контрактник, который до 31 декабря подпишет документы и поедет на «СВО», получит 2,5 млн рублей», — заявил он и добавил, что без выполнения этой задачи «все остальное будет бессмысленно».

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Ранее «о непростом положении» губернатора Свердловской области из-за недобора контрактников заявлял министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. После этого правительство Свердловской области увеличило сумму единовременной выплаты контрактникам до двух миллионов рублей. 

С таким же положением столкнулись в Югре. Источник в правительстве округа, рассказывал изданию «Сибирь.Реалии», что в 2023 году муниципалитеты Ханты-Мансийского округа «провалили вербовку и получили нагоняй от куратора». В начале октября 2024 года стало известно, что контрактникам увеличили выплаты на почти миллион рублей — теперь они будут получать 2,75 миллионов рублей. Рекорд по стране позже установила Белгородская область, в которой контрактники в общей сложности будут получать по три миллиона рублей.

«Сибирь.Реалии» писало, что увеличивая выплаты контрактникам, губернаторы регионов «соревнуются в лояльности Кремлю, стараясь завербовать как можно больше людей на войну с Украиной».

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