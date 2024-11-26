В России захотели выращивать бананы

Власти России задумались о том, чтобы выращивать в теплицах бананы, как это делают в соседнем Казахстане. Об этом на международном форуме Финансового университета заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут, пишет «Интерфакс». Она добавила, что в Минсельхозе также будут работать с технологиями для возможности выращивать бананы.

«Мы уже задумываемся над тем, чтобы выращивать бананы. Я была на прошлой неделе в Казахстане. Казахстан начал выращивать бананы в теплицах. Не знаю, может, мы тоже к этому придем. Не знаю пока, зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но все же меняется», — объяснила глава ведомства.

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Министр отметила, что в России выращивается значительное количество растениеводческих культур. Однако, по ее словам, чтобы достичь поставленной Владимиром Путиным цели — увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в 1,5 раза к 2030 году по сравнению с уровнем 2021 года — необходимо активно наращивать экспорт переработанной продукции.

«Мы увеличиваем экспорт муки, мясной и молочной продукции. Но надо понимать мир, в котором мы живем. Каждая уважающая себя страна хочет перерабатывать сама, и это правильно», — считает чиновница.

Министр подчеркнула, что в настоящее время ключевой задачей ведомства является выращивание пшеницы, потому что ее «ест весь мир».